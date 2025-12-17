Bellver Blue Tech Zone acoge una experiencia de arte digital inmersiva inspirada en el océano

Preesentación de la experiencia de arte digital inmersiva - BELLVER BLUE TECH ZONE

Ubicado en Benicàssim, el espacio ofrece a los artistas un lugar innovador que busca consolidarse en el circuito internacional

The Rhythm of the Ocean Vortex llega a Bellver Blue Tech Zone con una experiencia de arte digital adaptada a Vortex, una sala 360° equipada con tecnología inmersiva de última generación. Este espacio, referente nacional, ofrece a los artistas todas las herramientas necesarias para crear y mostrar sus obras en un entorno innovador.

Bellver Blue Tech Zone, situado entre Benicàssim y Oropesa, es un lugar concebido para albergar encuentros -principalmente corporativos, pero también creativos, formativos y culturales- en el que tecnología, servicio y entorno se integran para ofrecer una experiencia "verdaderamente única", según han informado desde este espacio.

Con esta exhibición, presentada este miércoles, Bellver Blue Tech Zone busca consolidarse en el circuito internacional de arte digital, destacando su ubicación, versatilidad y capacidad tecnológica para impulsar las propuestas más innovadoras del momento.

Concebida por el estudio visual Desilence y acompañada por la música de la pionera electrónica Suzanne Ciani, la pieza, curada por Antònia Folguera, propone un viaje sensorial que evoca la lógica profunda y envolvente del mar.

Suzanne Ciani es una pionera estadounidense de la música electrónica con una carrera de más de 50 años. Compositora, productora, intérprete y una de las diseñadoras de sonido más influyentes del siglo XX. Su trabajo está profundamente inspirado en el océano, cuya presencia ha sido una constante tanto en su imaginario pesonal como en su lenguaje musical.

Desilence es un estudio visual formado por Tatiana Halbach y Soren Christensen, reconocido por crear un lenguaje artístico propio que combina sensibilidad pictórica con tecnología digital avanzada. Durante dos décadas han desarrollado visuales para grandes escenarios, musicales, danza, teatro, mappings e instalacines inmersivas. Su estilo se basa en la pintura digital abstracta, construida a partir de capas de luz, color y movimiento con un detalle extremo.

"COMO PINTAR UN CUADRO DESDE DENTRO"

Tatiana Halbach ha apuntado que ha sido "fantástico" estar este tiempo creando esta pieza desde dentro del espacio, que es "super interesante porque es como realizar algo en 360° total, pero pudiendo compartirlo con gente". "Es como si pintaras un cuadro desde dentro del cuadro", ha dicho.

"Hemos querido evocar los sentimientos que nos transmiten estar delante del mar o pensando en el mar, pues el océano trasmite paz pero también miedo; y por otro lado teníamos la idea más activista de intentar representar la problemática de los oceános, como los plásticos o el calentamiento, pero siempre representándolo desde una parte más abstracta", ha añadido.

Por su parte, Soren Christensen ha manifestado que el "desafío ha sido grande". "Tocaba buscar una manera que pudiéramos trabajar, ver lo que estamos haciendo y cómo nos afectan los movimientos, y buscar un equilibrio", ha comentado.

Antònia Folguera ha asegurado que la pieza presentada hoy sucede en un sitio que es "increiblemente único" porque tiene imagen proyectada en todas las paredes, techo y suelo. "Da la impresión de que entras en una nave espacial o en una cápsula del tiempo", ha aclarado.

Folguera es comisaria y comunicadora. Su trabajo se mueve a través de los terrenos del arte y la cultura digitales, la comunicación y la música electrónica. Forma parte del equipo curatorial de Sónar+D, el congreso de tecnologías creativas de Sónar, y colabora también con Eufònic y otros muchos proyectos.

La responsable de Marketing de Bellver Blue Tech Zone, Paula López, ha señalado que esta exhibición de arte digital inmersivo se ha creado con la "ambición" de poder introducir el espacio en el circuito de arte digital a nivel internacional. "Hemos trabajado con Desilence, artistas visuales que trabajan diferentes entornos y también se refleja todo el conocimiento de nuestra fundación", ha añadido.

Bellver Blue Tech Zone es un espacio cuyos tres pilares son la salud, la sostenibilidad y la tecnología. En la parte de sostenibilidad, Paula López ha destacado que se encuentra la Fundación Azul Marino, "cuyo objetivo es preservar la biodiversidad del mar Mediterráneo", y ha subrayado que en el Centro de Conservación de Fauna Marina se puede ver "cómo se están recuperando especies, sobre todo tortugas, que están aquí por un tiempo antes de volver al mar".