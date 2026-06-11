Bellver pone su cargo a disposición de Llorca y pide suspensión temporal de militancia del PP tras su imputación en Azud

Archivo - El diputado del Grupo Popular Jorge Bellver - REMITIDA PPCV - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Transparencia y exconcejal en en Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, se encuentra ingresado en un hospital tras haber sufrido este miércoles por la noche un ictus por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación del exedil.

Se da la circunstancia de que Bellver puso este miércoles su cargo a disposición del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse esta misma semana su imputación en el caso Azud, por parte de la Audiencia Provincial de Valencia. Cabe recordar que es el pleno del Consell el órgano encargado de los nombramientos y ceses en el ejecutivo autonómico.

El jefe del Ejecutivo valenciano agradeció los servicios prestados y puso en valor la presunción de inocencia de Bellver, tras recibir una carta en la que el hasta ahora director agradecía la confianza depositada en él durante este tiempo, según informó Presidencia a través de un comunicado.

Además, Bellver también envió una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que pedía la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le investigan.

Este martes se conoció que el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ha acordado abrir expediente informativo a Bellver en cumplimiento de los estatutos del partido.

La Audiencia confirmó este lunes la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo durante el gobierno municipal de Rita Barberá (PP) en el Ayuntamiento de València, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

En 2022, la jueza ofreció al exconcejal personarse en la causa por si deseaba "ejercitar sus derechos como estime conveniente" después de que su nombre apareciera en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de edil de Urbanismo. El en ese momento parlamentario, sin embargo, "no encontró razón para personarse".

En 2025, cuando ya no ostentaba la condición de diputado y, por tanto, no estaba aforado, la jueza le citó a declarar en calidad de investigado en el procedimiento. Bellver lo recurrió y ahora la Audiencia ha ratificado esta condición de investigado.