Benavent llama en la Missa d’Infants a condenar las guerras y avisa: "Los cristianos no tenemos otro camino"

El arzobispo de València, Enrique Benavent, durante la Missa d’Infants - Europa Press

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de València, Enrique Benavent, ha llamado este domingo durante la Missa d’Infants a condenar las guerras y la violencia a nivel mundial, unos conflictos que, según ha señalado, no respetan "la vida y la dignidad humana" y que dejan innumerables "víctimas inocentes", a la vez que ha advertido: "Los cristianos no tenemos otro camino".

Así lo ha expuesto durante su homilía en esta celebración con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, que ha reunido en la plaza de la Virgen de la capital valenciana a centenares de fieles y a la que han asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras autoridades.

Benavent ha afirmado que cada día "vemos con preocupación que lo que todos queremos parece que se aleja cada vez más" y ha lamentado que en la actualidad se sigan sucediendo los conflictos a nivel mundial: "Cuántos signos de muerte, cuántas guerras, qué poco se respeta a la vida y la dignidad humana".

En este sentido, ha cargado contra la "indiferencia ante el sufrimiento de los pueblos" contra y los "enfrentamientos para defender intereses que no se pueden justificar". También ha denunciado las "divisiones" que existen en el mundo y ha censurado a quienes, "por tal de conseguir sus objetivos, olvidan los principios morales", lo que es "fuente de injusticias y guerras".

"El camino es trabajar por la paz con la verdad del Evangelio, aunque eso muchas veces no guste o parezca poco realista. Cualquier otro no hace más que provocar más sufrimientos. Condenar la guerra no es justificar ninguna injusticia, sino proclamar que solo la paz es el camino para llegar al cielo y a la tierra nueva que todos anhelamos", ha recalcado el arzobispo de Valencia, que ha avisado: "Los cristianos no tenemos otro camino".

Al margen de ello, Enrique Benavent ha hecho una llamada a la esperanza bajo los brazos de la Virgen de los Desamparados, patrona de València, y su mirada "llena de ternura".

((Seguirá ampliación))