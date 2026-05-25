Bendodo sobre moción de censura: "Los que han mantenido a Sánchez tienen que reflexionar y ver si merece la pena seguir"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, interviene durante el encuentro político en la sede central del PPCV, a 25 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado, sobre la presentación de una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que esa pregunta habría que hacérsela a los socios del presidente y del Ejecutivo, aunque ha considerado que hay "motivos de sobra" para impulsarla, pero ha reconocido que "lo que no hay son los apoyos" parlamentarios.

"Por tanto, los que han mantenido a Pedro Sánchez hasta ahora tienen que reflexionar y ver si merece la pena seguir haciéndolo", ha deslizado, en atención a medios en la tarde de este lunes en València, donde asiste a la reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells que se celebra en la sede del partido en la capital.

Preguntado por el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, relativa al registro que la Policía realizó al despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada, Bendodo ha incidido en la "aparición de 103 joyas de importante valor" y ha reflexionado con que "no todos los españoles tienen 103 joyas de valor guardadas en una caja fuerte".

El informe recoge que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautó de varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente que, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista, formarían parte de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y a "regalos de viajes".

"Por tanto, aquí se requieren muchas explicaciones y, por tanto, se está viendo que se confirman los primeros datos que avanzaba el informe de la UDEF y que parece que el sumario abunda en ello", ha expresado el dirigente 'popular', que ha calificado de "triste y bochornoso para España" que el expresidente Zapatero "haya arrastrado el nombre de nuestro país a esta situación".

ZAPATERO "NO ES CUALQUIER SOCIALISTA"

Según ha remarcado, Zapatero no es cualquier socialista", sino que es "el ideólogo y casi el ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez". "Y ahora parece que más que relaciones internacionales o diplomáticas en nombre del Gobierno de Sánchez, también había relaciones comerciales para interés propio", ha censurado.

Bendodo ha hecho hincapié en que el expresidente del Gobierno "también era el interlocutor con el independentismo, con el separatismo catalán". "Por tanto, al final todos están en el ajo y todos son actores principales del 'sanchismo'", ha remarcado.

De hecho, ha sostenido que Zapatero "era el gurú del 'sanchismo'" y por ello ahora "el muro de carga ha colapsado y va a hacer que la estructura caiga". "No hay que aguantar hasta el final, no es necesario hacer pasar este bochorno al conjunto de los españoles", ha exclamado.

OCHO AÑOS DE LA MOCIÓN CONTRA RAJOY

Por otro lado, durante su intervención, Elías Bendodo ha recordado que hoy se cumplen ocho años de la presentación de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvo, según ha afirmado, "basada en una mentira" y que fue defendida por el exministro socialista José Luis Ábalos, el entoces "adalid contra la corrupción" y que hoy está "en la cárcel".

Con ello, a juicio de Bendodo, "lo que estamos viendo es que el círculo del 'sanchismo' se está cerrando": "Empezó con Zapatero, y Zapatero está imputado por organización criminal. Es el muro de carga del 'sanchismo' y el muro de carga ha colapsado, ha colapsado. Y cuando el muro de carga colapsa, las estructuras se vienen abajo".

"El muro de carga que sostiene al 'sanchismo' ha colapsado y la estructura empieza a caer. Esa es la realidad, porque el presidente Sánchez tiene a su líder espiritual investigado por la UDEF, como todo el mundo está viendo. Y cada día nos ponemos más las manos en la cabeza de los escándalos que estamos conociendo en torno a Zapatero", ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP.

Aunque ha incidido en que estos días también se juzga al hermano de Sánchez y sobre su mujer, Begoña Gómez, "hemos conocido hoy la cantidad de irregularidades que dicen que no existían y que existían". Recientemente, también "el Fiscal General, Ábalos, Cerdán, la fontanera". "En definitiva, la corrupción corroe al 'sanchismo' y, evidentemente, tienen que irse cuanto antes", ha exigido.

A su juicio, el Gobierno se encuentra "en estado terminal, sin presupuestos y rodeado por la corrupción". Ante esta situación, ha reflexionado: "¿Qué les hace resistir? ¿Cuál es el motivo para resistir? No pueden gobernar, no tienen apoyos parlamentarios, no hay presupuesto. ¿Por qué se atrincheran? ¿Creen que se van a defender mejor desde Moncloa que desde Ferraz?".

Bendodo ha insistido en que "no hay un motivo para que este Gobierno siga ni un minuto más" y ha señalado que, "por muchísimo menos, cualquier gobierno de la Unión Europea hubiera disuelto las Cortes y convocado elecciones".