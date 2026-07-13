Benetússer instala 138 ventiladores en los centros escolares

El Ayuntamiento de Benetússer instala ventiladores en los centros escolares para combatir el calor en la vuelta a las aulas en septiem - AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSE

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) invertirá 27.600 euros en la instalación de 138 ventiladores en las aulas de los centros educativos públicos de la localidad: los CEIP Vicent Ricart, Blasco Ibáñez y Cristóbal Colón.

Con esta inversión, el consistorio busca responder a una reclamación que la comunidad educativa local lleva exigiendo desde hace varios cursos.

Desde el Ayuntamiento indican que, a pesar del anuncio de la semana pasada del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de abrir una línea de financiación dirigida a la climatización de las aulas, en la administración municipal trabajan desde hace semanas en la adaptación térmica de los centros educativos locales con el objetivo de comenzar el próximo curso en Benetússer con unas aulas acondicionadas para poder dar clase.

"Más allá del anuncio de la Generalitat, en la concejalía de Educación llevamos semanas trabajando para solucionar una problemática que, como se ha visto con el anuncio, es responsabilidad de la Conselleria de Educación del gobierno valenciano", subraya la edil del área, Ana Martín, en un comunicado.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Benetússer celebra la respuesta del Consell, que, "aunque tardía, empieza a poner solución a una problemática que se ha alargado mucho en el tiempo": "Es una buena noticia que pasen de remitir cartas a los centros educativos con recomendaciones como abrir las ventanas o controlar la temperatura de las aulas a poner encima de la mesa un plan con financiación para poder acometer los trabajos de climatización".

Los trabajos de instalación de los ventiladores en los centros de Benetússer se han iniciado esta semana y se espera que puedan estar todos en funcionamiento antes del inicio del próximo curso escolar.

Respecto a los aparatos elegidos para la climatización, se ha optado por un modelo de bajo consumo que no supondrá una carga extra energética para los edificios. Esto se ha conseguido gracias también a las actuaciones previas del Ayuntamiento durante los últimos años en los centros escolares, en los que se ha ido sustituyendo las luminarias de las aulas por otras de tecnología LED más eficientes energéticamente que han reducido el consumo.