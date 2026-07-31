Benetússer se sumará a la Red Española de Capitales de la Cultura

Imagen de archivo de un evento cultural en Benetússer - AJUNTAMENT BENETÚSSER

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal de Benetússer (Valencia) ha aprobado la adhesión del municipio a la Red Española de Capitales de la Cultura, una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias dirigida a favorecer la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre entidades locales.

La iniciativa, elevada por la concejalía de Cultura en la sesión plenaria de este pasado jueves, salió adelante con los votos a favor de PSPV, Compromís y EUPV y la abstención de PP y Vox, detalla el Ayuntamiento de Benetússer.

Uno de los pilares de esta red emergente será impulsar la visibilidad exterior de las poblaciones asociadas, permitiendo establecer nuevos lazos que fortalezcan la promoción cultural de los municipios dentro de una estructura con proyección nacional e internacional que trascienda el calendario de actividades de cada población con una agenda común, proyectos y aprendizajes compartidos y mayor reconocimiento por parte de las instituciones.

"Nos ilusiona enormemente sumarnos a esta fase de una red que comienza a dar sus primeros pasos para ahondar en nuevas estrategias en materia de innovación, participación y cultura urbana, unos objetivos que ya perseguimos en nuestro día a día con una programación local que busca llegar a todos los públicos y que nos convierte en referente de nuestra comarca", destaca la concejala de Cultura, Engracia Arias.

Tras la aprobación de la adhesión, el Ayuntamiento de Benetússer la hará efectiva, mediante comunicación oficial a la FEMP de la decisión adoptada por el pleno, para ponerse a disposición de la federación con el fin trabajar de forma conjunta en el futuro desarrollo de esta red de cooperación cultural.