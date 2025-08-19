Benidorm (Alicante) prevé aprobar en pleno su adhesión a un acuerdo europeo para "potenciar" políticas medioambientales

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) prevé aprobar en el próximo pleno su adhesión al Acuerdo por una Ciudad Verde ('Green City Accord'), una iniciativa de la Comisión Europea que reúne a alcaldes y entidades locales de toda Europa en torno a una visión común del futuro urbano para "potenciar" políticas medioambientales.

La iniciativa aboga por que "en el año 2030 las ciudades sean lugares aún más atractivos para vivir, promoviendo la salud y el bienestar de cuantas personas las habiten", según se detalla en la propuesta elevada por el alcalde, Toni Pérez.

Entre los objetivos están "potenciar las políticas medioambientales y alinear los compromisos locales con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea (UE)", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha explicado que, con la adhesión al acuerdo, el Ayuntamiento de Benidorm "aceptará tomar las medidas necesarias para cumplir unos objetivos de cara a 2030" y ha aseverado que la mayoría de ellas "ya forman parte de las políticas ambientales" que la administración local "ha venido desarrollando desde hace años".

Entre ellas, están "mejorar la calidad del aire", "avanzar en la mejora de la calidad de las masas de agua y en el uso eficiente del recurso hídrico", "lograr un progreso notable en la conservación y el incremento de la biodiversidad urbana mediante el aumento de la superficie y calidad de las zonas verdes", "avanzar hacia una economía circular garantizando una mejora sustancial en la gestión de residuos municipales, una reducción importante en su generación y vertido y un aumento considerable de las prácticas de reutilización, reparación y reciclaje" y "reducir la contaminación acústica, acercándose a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"HOJA DE RUTA PERFECTAMENTE MARCADA"

Así, Pérez ha asegurado que la voluntad de sumarse a esta iniciativa "es un paso más" para "reafirmar" el "compromiso en transitar hacia un Benidorm más verde, más eficiente y más resiliente" y "más sostenible en sus vertientes medioambiental, económica y social".

Y ha indicado que este camino "se inició en el año 2015, con una hoja de ruta perfectamente marcada" que llevó a la ciudad a ser "el primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo, tras lo cual han llegado otros muchos reconocimientos".

Entre ellos, el de Destino más Sostenible Smart Travel News Awards, en 2024; el Premio Sostenibilidad Ambiental, en 2024; el Green Pioneer of Smart Tourism, en 2025, o que la candidatura de Benidorm esté actualmente entre las cuatro ciudades seleccionadas para la fase final del premio European Green Leaf de 2027 que otorga la Comisión Europea (CE) y que anualmente reconoce el trabajo y resultados logrados por municipios de menos de 100.000 habitantes ante "los desafíos ambientales urbanos relacionados con la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad".

MOCIÓN

Igualmente, la moción que será elevada a pleno detalla que "la adhesión del municipio al Acuerdo por una Ciudad Verde también permitirá a Benidorm incrementar la visibilidad de la gestión municipal a nivel europeo, destacando las medidas ambientales adoptadas y los logros alcanzados por la ciudad".

También "contribuir al desarrollo de políticas ambientales de la UE y formar parte de una red de ciudades comprometidas con la transición hacia una Europa más limpia, saludable y sostenible" o "aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad de la administración local ante la ciudadanía".

Asimismo, "se podrá acceder a información sobre oportunidades de financiación de la UE, participar en actividades que faciliten la creación de redes y acceder a oportunidades de desarrollo de capacidades, recibir orientación y apoyo personalizado a través de un servicio de asistencia y comparar los avances locales con los de otras ciudades europeas, con el objetivo de medir e intercambiar experiencias y oportunidades".