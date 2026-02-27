Benidorm aprueba pedir un préstamo de 55 millones para pagar parte de la condena por Serra Gelada

Archivo - Imagen del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha aprobado con los votos de PP y PSPV, con la única abstención del concejal de Vox, la propuesta de aprobar la formalización de un préstamo de 55 millones de euros, con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Impulso Económico, tras la resolución favorable del Ministerio de Hacienda, para afrontar parte de la sentencia que condena al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses --la oposición estima una cuantía total de 350 millones-- a Murcia Puchades en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.

Del mismo modo, la corporación ha dado luz verde este viernes por unanimidad a conceder plazo de audiencia por término de siete días naturales a las partes para que se pronuncien sobre "la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración" en la ejecución del fallo. Precisamente, el equipo de gobierno confirmó hace unos días que está abierto a negociar el pago con los dueños de estos terrenos.

En primer lugar, el pleno ha debatido la solicitud de ese préstamo de 55 millones de euros. Según el alcalde de la ciudad, Toni Pérez (PP), esta es la única "ventana de oportunidad" a la que puede acogerse el consistorio "por estar las cuentas" municipales "saneadas".

En la misma línea, la portavoz 'popular' e integrante del ejecutivo local, Lourdes Caselles, ha afirmado que la administración local "no" ha cambiado de postura y que sigue "cumpliendo lo que marcan los técnicos".

Así, ha defendido que el equipo de gobierno de Toni Pérez quiere "pelear por el interés general", al tiempo que ha proferido críticas al grupo municipal socialista porque "vela por ciertos intereses", a juicio de la edil del PP.

350 MILLONES DE EUROS

En respuesta, la portavoz del PSPV, Cristina Escoda, ha asegurado que el alcalde es responsable de la situación a la que se ha visto abocada el consistorio. "Nos ha llevado a un callejón sin salida", ha espetado.

Según la concejala socialista, el primer edil va "a la deriva" y "sin gestión" y cree que desde el PP "solo quieren intentar poner cortinas de humo" para tratar de "alargar una agonía que no por previsible y anunciada deja de doler", en alusión al pago de esa sentencia, que ha cifrado en 350 millones de euros por los 67 millones de intereses acumulados.

Finalmente, José Miguel San Martín, de Vox, ha calificado esta condena de "golpe brutal" y ha asegurado que se ha llegado a esta situación por un "problema político". "Ahora se van a escudar en los técnicos", ha criticado, al tiempo que ha recalcado que la cuantía que se tendrá que pagar representa unos "tres presupuestos enteros" del consistorio.

También ha trasladado que tanto la bancada 'popular' como la socialista son causantes de lo ocurrido por los sucesivos equipos de gobierno que ha habido en el Ayuntamiento de Benidorm desde la firma de los convenios urbanísticos.