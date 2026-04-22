Benidorm decreta un día de luto y convoca tres minutos de silencio por la muerte de dos operarios en una obra

Bomberos y servicios de emergencias en la zona del accidente en el que han fallecido dos operarios - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha decretado un día de luto oficial por la muerte de dos operarios en un accidente laboral registrado este miércoles por la mañana en las obras de la fachada de un edificio en la calle Ibiza. Asimismo, ha convocado a la ciudadanía a participar este jueves en un acto en el que se guardarán tres minutos de silencio en señal de duelo, que tendrá lugar a las 12.00 horas a las puertas del consistorio.

El presidente de la Diputación alicantina y alcalde del municipio, Toni Pérez, ha mostrado su "pesar" por "este accidente de consecuencias fatales" y ha trasladado a familiares, amigos y compañeros de los dos fallecidos "las condolencias en nombre de toda la ciudad".

Fuentes municipales han explicado, en un comunicado, que "nada más tener conocimiento de lo ocurrido" el primer edil "se ha desplazado al lugar del accidente acompañado de otros miembros del gobierno local para interesarse y ponerse a disposición de los afectados, así como de los equipos sanitarios y efectivos de seguridad y rescate que han actuado en la emergencia", entre los que están el Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional.

Desde el consistorio han indicado que el siniestro se ha producido sobre las 10.30 horas de este miércoles, "debido al desplome de un andamio de la obra en la que estaban trabajando los operarios fallecidos".

"Según los primeros datos, el andamio se ha venido abajo aproximadamente desde la mitad del edificio, de 18 plantas. La caída de la estructura ha generado una intervención de gran complejidad, con abundantes escombros en la vía, para entre otras cosas asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevas afecciones derivadas del derrumbe", ha apuntado el Ayuntamiento.