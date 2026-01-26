Benidorm no descarta "llamar a cualquier puerta" ante el pago de más de 283 millones por suelo de Serra Gelada

Archivo - Serra Gelada - AYUNTAMIENTO BENIDORM - Archivo

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, no ha descartado que el Ayuntamiento acabe por "llamar a cualquier puerta" en el caso de que finalmente tenga que afrontar la sentencia que condena al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses a dueños de terrenos del parque natural de Serra Gelada en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

Así lo ha deslizado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat, donde el primer edil se ha reunido en su condición de presidente de la Diputación de Alicante con el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Al ser preguntado sobre si cree que la administración autonómica valenciana debería contribuir a ese pago, el alcalde ha manifestado: "Cuando los técnicos nos trasladen las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Benidorm para hacer frente a esa sentencia, pues daremos buena cuenta, en primer lugar, si me lo permiten, a la propia corporación municipal, porque a ella nos debemos, porque somos miembros de esa corporación".

Y ha añadido: "Si hay que llamar a cualquier puerta, pues llamaremos, y por qué no, el Estado. Si estamos hablando de proteger un parque natural, ¿por qué no también el Gobierno de España? ¿Y por qué no Europa?".

JUNTA DE PORTAVOCES

Asimismo, el primer edil ha confirmado que este lunes por la mañana, "diez minutos después" de acabar el pleno del Ayuntamiento de Benidorm, ha convocado a la junta de portavoces del consistorio a una reunión para informar sobre un escrito presentado ante el juzgado por los dueños de esos terrenos en el que piden la ejecución forzosa de la sentencia.

Según ha publicado 'Información', los propietarios de ese suelo incluido en el parque natural de Serra Gelada concretan en "más de 352 millones de euros" la cifra de la compensación económica, que se desglosaría en 283 millones de euros y los intereses.

En este contexto, Pérez ha explicado que en ese encuentro ha trasladado a los portavoces que en los próximos días los servicios jurídicos municipales y los económicos "tendrán la oportunidad" de exponer a toda la corporación "cuál es el camino" que la administración local deberá "seguir". "Como hemos hecho siempre desde el minuto uno", ha apostillado.

"TRANSPARENCIA ABSOLUTA"

De nuevo, el alcalde ha defendido la "transparencia absoluta" del consistorio en este proceso y ha reiterado que "todas las cuestiones" se tienen que analizar, "fundamentalmente, desde el rigor y el criterio de los técnicos, como, al menos, se ha venido haciendo en el Ayuntamiento de Benidorm desde el año 2015, y no de otra manera".

"Siempre he defendido que, al contrario de lo que promueven otras ideologías, que las propiedades privadas privadas son y que, cuando alguien quiere proteger el medio ambiente y quiere proteger una sierra, como la Serra Gelada, y quiere que las generaciones presentes y futuras disfruten de un parque natural y que ese sea un parque natural que al poco tiempo de convertirse como tal es el más visitado de la Comunitat Valenciana, pues eso tiene un precio que debe pagar la administración", ha apostillado.

Tras ello, el alcalde de Benidorm ha señalado: "Ahora que lo dice un tribunal de justicia, pues creo que no habrá ninguna duda con respecto a ese cumplimiento".

"Esa ha sido nuestra línea desde el minuto uno, desde que las propiedades presentaron una reclamación dineraria, multimillonaria, en el año 17, y hemos estado, en primer lugar, defendiendo el interés general, que era el interés de todos los benidormenses, según el criterio técnico", ha recalcado.

Y ha incidido en que "ahora llega" el "final" de un proceso judicial "en el que se da la razón en cuanto a la cuantía económica a abonar por esos suelos que todos los valencianos" y "todo el mundo" están "disfrutando como parque natural desde hace ahora ya 21 años". "Y, por lo tanto, quien está debe resolverlo y en eso estamos", ha sentenciado.