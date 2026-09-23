Benidorm recibe 200 piezas arqueológicas datadas entre la Edad del Bronce y el siglo IV

Imagen de algunas de las piezas arqueológicas - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) va a incorporar al patrimonio municipal una colección de 200 piezas arqueológicas datadas en un periodo que va de la Edad del Bronce al siglo IV d. C. Las ha donado la benidormense Eva García Carpio y hasta la fecha han estado en posesión de su familia.

En un comunicado, la concejala de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, ha elevado al pleno local del próximo lunes una propuesta para la aceptación de esta donación, "en aras de seguir incrementando el patrimonio histórico y cultural" de la ciudad y asegurando "su correcta conservación".

Asimismo, ha trasladado públicamente a Eva García Carpio el agradecimiento en nombre de la localidad "por su generosidad y gesto altruista" y ha explicado que, a falta de inventariar y catalogar íntegramente el conjunto donado, "la colección reúne piezas de diferentes materiales y cronologías recopiladas" por el padre de la donante y que "hasta la fecha han estado en posesión de la familia".

COLECCIÓN

Desde el Ayuntamiento han resaltado que son piezas de "gran interés para el conocimiento y la difusión del patrimonio histórico". Entre los materiales que integran la colección, y que ha detallado Pellicer, se encuentran objetos cerámicos, metálicos, elementos de piedra y piezas de hueso trabajado.

Destacan por su "interés" dos hachas planas de bronce completas, adscritas a la Edad del Bronce, así como un conjunto de diez pequeñas figuras votivas antropomorfas de este mismo material de carácter esquemático, relacionadas con la cultura ibérica. También forma parte de la colección una figura femenina votiva ibérica, datada entre los siglos IV y II a. C.

La colección incluye, asimismo, diferentes objetos vinculados al mundo romano, entre ellos lucernas o lámparas de aceite, que permiten aproximarse a aspectos de la vida cotidiana de la Antigüedad. También una cabeza masculina barbada realizada en piedra o mármol, atribuida al periodo romano y cuya cronología se sitúa, según la documentación de la colección, entre los siglos II y IV d. C.

Otro de los conjuntos singulares está formado por diversas piezas de hueso trabajado. Completan la colección hachas de piedra pulimentada, anillos y pequeños objetos de bronce, fragmentos cerámicos y figurativos, así como diferentes piezas correspondientes a épocas posteriores, "lo que aporta al conjunto una notable diversidad cronológica y material", ha recalcado el consistorio.

"Todos estos fondos van a contribuir a completar la colección museográfica de Benidorm, reconocida ya como tal por la normativa autonómica, y a ahondar en el estudio y análisis del pasado y en la evolución de nuestra ciudad", ha manifestado Pellicer.

DONACIONES ANTERIORES

La edil de Patrimonio Histórico y Cultural ha abundado en que, "a lo largo de los últimos años, el Archivo Municipal de Benidorm ha ido nutriendo sus fondos con las donaciones realizadas por particulares que han decidido legar al Ayuntamiento una serie de bienes con relevancia patrimonial, documental, testimonial o histórica para la ciudad y, que además, han tenido un valor sentimental y emocional para las personas cedentes, ya que durante décadas formaron parte de su legado familiar".

Dentro de esta dinámica de aportaciones altruistas, en 2024 Eva García Carpio, hija de un matrimonio alemán, el de los Hahn, que fijó su residencia en Benidorm en los primeros años del desarrollo turístico, ya donó al consistorio una colección de 75 diapositivas a color, 55 postales y 36 fotografías que abarcan un periodo desde principios de los años 50 hasta principios de los 70.

Esta colección, incorporada al Archivo Municipal, "cuenta con un indudable valor informativo, al aportar imágenes inéditas de Benidorm que dan testimonio de la evolución" de la ciudad en las últimas décadas y "permiten recuperar" su "pasado reciente", ha señalado.

Parte de aquellas imágenes fueron tomadas por Fredo Marvelli, mago de profesión que se instaló en Benidorm en 1953 y que cambió el ilusionismo por la cámara fotográfica. En su condición de fotógrafo, Marvelli retrató los paisajes de la localidad, reproduciéndolos en postales y fue el primero que patentó esta actividad en la ciudad, vendiendo estas postales en su estudio del Paseo de la Carretera y distribuyéndolas por los hoteles.

Pellicer ha indicado que a la donación que ya realizó en su día Eva García Carpio se suman, ahora, "estas piezas de valor arqueológico". "Agradecemos nuevamente, en nombre de todo el pueblo de Benidorm, su generosidad para que todo este material pase a ser de propiedad municipal, incorporándose al patrimonio local para su adecuada conservación, documentación, estudio y, en su caso, exposición y divulgación; enriqueciendo así la colección museográfica de Benidorm", ha sentenciado.