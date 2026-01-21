Benidorm supera los tres millones de turistas en 2025 por el "impulso" de los mercados internacionales

Archivo - Bañistas en una playa de Benidorm (Alicante) - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Benidorm (Alicante) ha superado la barrera de los tres millones de turistas y los 16 millones de pernoctaciones, "gracias, en buena medida, al impulso de los mercados internacionales".

Así se desprende del informe anual de Visit Benidorm que el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la gerente de la fundación, Leire Bilbao, han trasladado este miércoles durante la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) 2026.

Según los datos contenidos en el informe, y a falta de conocer los datos definitivos del mes de diciembre, Benidorm recibió en 2025 un total de 3.058.623 viajeros, un 7,7 por ciento más que en el año anterior, tal y como recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

No obstante, según el alcalde, "se trata de datos provisionales, ya que la cifra de turistas va a ser aún mayor y se actualizará en los próximos días, una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) haga públicos los datos que faltan para el cierre definitivo del año".

A falta de esos últimos datos, la ciudad registró 16.211.131 de pernoctaciones, un 3,4% más que en 2024. De ellas, 11,6 millones se produjeron en establecimientos hoteleros, que han despedido el año con un 4,3% más de clientes que el año anterior hasta alcanzar los 2,45 millones, y con un aumento de ocupación media del 1,1%, hasta el punto de situarse en el 82,2%.

Durante 2025, la estancia media en los hoteles rozó los cinco días, por lo que se han mantenido "los números del ejercicio anterior". Del total de pernoctaciones, 10,9 millones fueron realizadas por turistas internacionales, lo que representa el 67,7% del total, con un incremento del 6,1% con respecto al pasado año.

Por su parte, el mercado interno registró 5,2 millones de pernoctaciones, con un ligero descenso del 1,7% y una representatividad total del 32,2%. Respecto al reparto de viajeros, 1,8 millones fueron turistas extranjeros, el 59,7%, mientras que los españoles representaron el 40,3%, con 1,2 millones.

En cuanto a apartamentos turísticos, el número de pernoctaciones en esta modalidad alojativa alcanzó los 2,56 millones, con un 20,3% de incremento con respecto a 2024, con, a su vez, un total de 483.516 viajeros, un 36,9% más que en el año anterior. El grado de ocupación registrado fue del 75,7%, mientras que la estancia media alcanzó los 5,5 días.

De otro lado, los turistas que se alojaron en cámpines de la ciudad alcanzaron la suma de 124.443 viajeros, que realizaron un total de 2.018.422 pernoctaciones. El grado de ocupación fue del 93,9%, mientras que la estancia media en este caso alcanzó los 20,1 días.

Pérez ha resaltado que "el crecimiento de la actividad ha sido global en toda la oferta alojativa de Benidorm, especialmente en los apartamentos turísticos, que han alcanzado el 77,7%, 4,3 puntos más que el año anterior".

En esta misma línea, los cámpines han crecido un 2,9%, hasta firmar una ocupación media del 93,4%, mientras que la de las viviendas turísticas se ha situado en el 51,3%, "prácticamente idéntica a la de 2023".

"POSICIONAR LA MARCA"

Durante la presentación de estos datos, Pérez ha valorado que "trasladan lo que ha sido un muy buen ejercicio, donde ha habido una muy buena gestión de una actividad ingente", y ha destacado que "muy pocos destinos de España pueden hablar de estos números".

Asimismo, ha precisado que "son el resultado del trabajo intenso y constante para posicionar la marca Benidorm a nivel nacional e internacional y para atraer eventos que funcionen como tractor en momentos de menor volumen turístico". En este punto, ha hecho alusión a la prueba del Campeonato del Mundo de Ciclocross que tuvo lugar este domingo.

EMPLEO

El primer edil también se ha referido a otros datos que figuran en el informe. Entre ellos, los relacionados con el empleo. En concreto, Benidorm cerró el año 2025 con una tasa de desempleo del 9,41%, 1,34 puntos menos que el año anterior, y "se situó como el municipio con la tasa de paro más baja de toda la Comunitat Valenciana".

Todo ello, "a pesar del crecimiento poblacional experimentado en este mismo periodo, con 2.558 empadronados más en un año, lo que eleva a 77.221 la cifra de residentes inscritos oficialmente en el padrón". En paralelo, el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 787, hasta un total de 32.885.

"SATISFACCIÓN"

Dentro de los parámetros analizados, el alcalde se ha referido también al grado de satisfacción global sobre el destino expresado por los turistas, que sitúa en el 78,8%, 2,1 puntos por encima de 2024.

El alcalde ha hecho hincapié "en la valoración tan elevada que año tras año presenta un parámetro tan importante para cualquier destino turístico como es la seguridad, que se valora con 95 puntos sobre 100" y supera al clima (93,4%), la satisfacción hotelera (61,7%) o del producto turístico (74,9%).

Finalmente, Pérez ha avanzado que los datos sobre reservas para 2026 apuntan ya a un incremento de estas durante todos los meses del año: "Si se confirman los pronósticos que pudimos elaborar y trazar ya en la World Travel Market, y que iremos confirmando en estas jornadas con los principales touroperadores y con agencias y profesionales que vienen a Fitur, vamos a estar en un año muy bueno".

El primer edil ha indicado que "la situación geopolítica mundial no permite hacer pronósticos de acierto a medio y largo plazo, porque hay un margen de incertidumbre elevado" y a ello se suma "un debilitamiento en la demanda nacional que es común en todo el turismo español".

En todo caso, Pérez ha asegurado que "afortunadamente Benidorm es un destino robusto y tiene además una fortaleza con el mercado internacional como pocos". "Todo apunta a que 2026 será un buen año y seguiremos consolidado nuestro papel como industria de la felicidad y como destino turístico inteligente de vanguardia", ha concluido.