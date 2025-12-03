Benidorm y València lideran la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en noviembre y rozan el 80%

Encendido de luces de Navidad en València - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Benidorm y València lideran la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en noviembre, con un 78,9 y un 77,9 por ciento, respectivamente. Les siguen otros destinos como la provincia de Valencia (74,1%), Alicante Sur (72,9%), la Costa Blanca (71,9%) y las comarcas de Castellón (66,3%). Todos los enclaves mejoran sus datos respecto a 2024.

Así se desprende de las cifras que ha difundido este miércoles, a través de un comunicado, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), que ha subrayado que las estafísticas definitivas de este periodo "vuelven a mostrar el pulso estable y fuerte" del sector.

A las puertas del puente de diciembre, "para el que se esperan también muy buenos datos", los hoteles valencianos se preparan para la campaña navideña "con un resultado acumulado del año 2025 que, en términos generales, se considera muy positivo".

BENIDORM

En concreto, Benidorm cierra la segunda quincena de noviembre con un rendimiento "sólido", con 74% de ocupación, manteniendo los registros de 2024 (74,1%), pero contribuyendo a un cierre mensual que alcanza el 78,9%, frente al 77,9% del año anterior. El balance mensual apunta a una "demanda estable que mantiene al destino entre los más competitivos del litoral incluso en temporada baja".

El patrón de nacionalidades confirma la "doble hoja de ruta" del destino: Reino Unido continúa liderando con un 43,3% en la quincena (y 45,3% en el mes), seguido por el turismo nacional, que aporta un 40,6% en la quincena (y 38,5% en el acumulado). Bélgica y Países Bajos aparecen como mercados complementarios "relevantes", con porcentajes que oscilan entre el 3,5% y el 4,6%.

En la estructura hotelera, se aprecia un "desplazamiento" de la demanda hacia las categorías medias. En la segunda quincena, los hoteles de cuatro estrellas registran 72,5% (74,2% en 2024) y los de tres 76,6% (75,1% en 2024). En el cómputo de noviembre, los de cuatro se mantienen en un 78,5% y los de tres suben hasta el 80%, lo que revela "un comportamiento muy sano de la planta alojativa y buena adaptación a la demanda residual" fuera del "pico estival".

Según Hosbec, las reservas ya confirmadas sitúan la previsión de la primera quincena de diciembre en el 64,7%, "un nivel acorde con la estacionalidad que permite mantener expectativas prudentes pero favorables".

En conjunto, Benidorm mantiene su "atractivo y capacidad de recuperación", apoyado por una mezcla de mercados equilibrados y una oferta hotelera "a pleno rendimiento incluso en los meses de menor intensidad".

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por su parte, la Costa Blanca avanza hacia el cierre del año con un "pulso turístico firme, capaz de mantener el ritmo incluso en pleno noviembre". La segunda quincena se salda con una ocupación del 66,7%, un punto por encima del ejercicio anterior, mientras que el mes completo escala hasta el 71,9%, casi cuatro puntos más que en 2024.

El "motor" de este "empuje" sigue siendo el mercado nacional, que "gana protagonismo" tanto en la quincena (56%) como en el mes (52,1%), aunque "con una paleta internacional muy reconocible" en este destino: Reino Unido se mantiene como el principal emisor extranjero, seguido por Noruega, Bélgica y Países Bajos.

El comportamiento por categorías deja una "foto dispar", ya que los hoteles de tres estrellas sostienen una demanda del 78,7% en los últimos quince días del mes, mientras que los de cuatro suben un punto y medio respecto al año anterior hasta alcanzar un 64%.

Dentro de este "gran territorio turístico", Alicante Sur se desmarca con una evolución "particularmente sólida". En la segunda quincena de noviembre, llega al 71,5%, supera ligeramente su registro del año anterior y cierra el mes con un 72,9%, más de tres puntos por encima de 2024.

El peso del mercado español es "abrumador", según Hosbec, con un 74,4% en la quincena y un 70,3% en el mes, "lo que confirma la fidelidad de la demanda doméstica en una zona que ha conseguido prolongar la actividad más allá del verano". "Este predominio convive con un mosaico internacional más distribuido, aunque Reino Unido mantiene presencia como principal emisor extranjero", ha apuntado.

Igualmente, ha continuado, "ambas áreas encaran diciembre con perspectivas prudentes pero estables", ya que la Costa Blanca anticipa un 60,4% para la primera quincena y Alicante Sur proyecta un 62,9%.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CAPITAL

La provincia de València cierra noviembre con un comportamiento turístico "muy firme" para un mes de transición, impulsado por una demanda "activa y diversa". La segunda quincena registra un 69,7% de ocupación, mientras que en el mes completo asciende al 74,1%, "en un contexto marcado más por la buena dinámica actual que por comparativas con un 2024 condicionado por episodios meteorológicos excepcionales".

El perfil internacional gana protagonismo y acompaña "con solvencia" al mercado nacional, que ronda el 50%. En la quincena y en el global del mes destacan Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, con representaciones entre el 4% y el 7%, junto a aportaciones de Países Bajos, Portugal o Bélgica, lo que consolida, según Hosbec, "un destino que atrae tanto escapadas culturales como estancias urbanas más prolongadas".

En paralelo, València ciudad vive un noviembre "especialmente intenso", con un 74,9% en la segunda quincena y un 77,9% en el conjunto del mes, "impulsada por su fortaleza cultural, gastronómica y de 'city break'".

La llegada de visitantes mantiene un "equilibrio notable" entre Europa occidental, Estados Unidos y mercados emergentes, algo que refuerza "su papel como una de las capitales urbanas más dinámicas del país". Durante la segunda quincena, el mercado italiano ha rozado el 10% de la cuota total.

La previsión para la primera quincena de diciembre se mueve entre el 52,7% en la provincia y el 61,1% en València capital, lo que anticipa "un arranque de mes moderado pero estable, propio de un periodo de transición antes del impulso navideño".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Finalmente, la provincia de Castellón afronta el tramo final del año con un "comportamiento moderado", marcado por la estacionalización que caracteriza al destino. Aun así, el sector muestra "signos de resistencia" y la segunda quincena registra un 65,2%, muy cercano al dato del año pasado, mientras que el mes completo asciende hasta el 66,3%, una mejora "notable" respecto a 2024.

En un escenario "con menos oferta activa", el mercado nacional vuelve a ser el "principal sostén" del destino, por encima del 83% tanto en la quincena como en el mes, lo que confirma, según la patronal hotelera, "que el viajero español mantiene su fidelidad incluso fuera de temporada".

Entre las llegadas internacionales, destaca una presencia "muy repartida", con Francia, Italia, Reino Unido o Alemania, que juegan "un papel discreto pero constante, una señal de que el destino todavía conserva atractivo en mercados diversos, aunque de volumen más reducido en estas fechas".

A pesar de este contexto, Castellón cuenta con "bazas sólidas para atraer al viajero otoñal, sus paisajes de interior en plena explosión cromática, la red de senderos que conecta montaña y mar, las escapadas gastronómicas centradas en producto local y la oferta cultural que gana protagonismo cuando baja el calor".

"Muchos establecimientos turísticos han sabido reorientar su estrategia apoyándose en estas fortalezas, impulsando escapadas de bienestar, experiencias enogastronómicas y propuestas activas que buscan desestacionalizar y dar continuidad a la actividad", ha añadido.

La previsión para la primera quincena de diciembre, situada en un 58,4%, mantiene la "tónica prudente" de este final de temporada, pero evidencia que "el destino sigue encontrando su espacio incluso en los meses tradicionalmente más fríos para la demanda".