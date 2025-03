Benissanó y Algímia d'Alfara completan el cuadro de honor del Certamen de Bandas de la Diputació de València

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Societat Musical La Familiar de Benissanó y la Unió Musical d'Algímia d'Alfara han completan el cuadro de honor del 48º Certamen de Bandas de la Diputació de València.

La Familiar de Benissanó, con 342,50 puntos y mención de honor, se impuso en sección Segunda a la Societat Artístico Musical La Unió de Quart de Poblet, con 320 puntos, y la Unió Musical d'Aldaia, que obtuvo 302,50 puntos.

En sección Tercera, que abrió la última jornada del concurso, la Unió Musical d'Algímia d'Alfara obtuvo el primer premio con 346,25 puntos y mención de honor, por delante de la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau de València, con 292 puntos, y la Unión Musical de Higueruelas, con 256 puntos.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, asistió en la tarde del domingo al Palau de la Música, donde destacó el buen momento por el que atraviesan las bandas en la antesala del 50 aniversario del certamen organizado por la corporación provincial.

"Este año se han presentado más agrupaciones de las que puede asumir el formato del concurso, y la delegación de bandas de música que coordina Ricardo Gabaldón trabaja ya para facilitar la participación de las que no han podido hacerlo este año en próximas ediciones y en esa cita importante que son los 50 años", señaló Mompó, quien garantizó "el apoyo a las sociedades musicales para recuperar la normalidad a través de nuestras señas de identidad, mientras seguimos reconstruyendo nuestros municipios tras la dana".

En sección Segunda, donde compiten formaciones de hasta 70 músicos, La Familiar de Benissanó, bajo la batuta de Francisco Javier Castellano, optó por 'El Jardín de Hera' de José Suñer como pieza libre, y además del primer premio obtuvo mención de honor y el premio Musical Campos a la mejor interpretación de la obra obligada, el 'Ritual del fuego' de David Penadés-Fasanar.

En Tercera, la Unió Musical d'Algímia d'Alfara triunfó con 'Gallea et Bellum' de Jan de Haan como pieza de libre elección. La ganadora, dirigida por Xesco Guillem, se llevó también el premio Musical Campos por su interpretación de la 'Cleopatra' de Amparo Edo.

PRIMERA JORNADA

La primera jornada del 48º Certamen de Bandas de la Diputació de València se cerró en la noche del sábado con el triunfo de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar en la categoría reina del concurso, para formaciones de hasta 90 músicos.

La banda dirigida por Rafa García, con los 'Entornos' de Amando Blanquer como pieza libre, se impuso en Sección Primera al Centre Artístic Musical de Bétera, que optó por 'The Great Mystic', con la dirección de José Ignacio Blesa, compositor de la obra seleccionada, y al Centre Instructiu Santa Cecília de Puçol, que bajo la batuta de Sergio Díaz interpretó la 'Second Symphony for Wind Orchestra' de Luis Serrano Alarcón como pieza de libre elección.

Con 'Rituals i sortilegis' de Pedro Salinas como obra obligada en Sección Primera, el jurado presidido por la compositora y pianista Marisa Manchado, con Josep Vicent Egea, Beatriz Fernández, Roberto Gianola y Cristóbal Soler como vocales, otorgó 362 puntos a Guadassuar y mención de honor, por los 295 puntos de Bétera y los 281,50 de Puçol, ambos segundos premios.

La Unió Musical Santa Cecilia de Guadassuar se llevó también el premio Neomúsica a la mejor interpretación de la pieza obligada. Por su parte, el premio UME a la mejor interpretación solista del certamen fue para la trompa del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol.

El diputado de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, destacó el "extraordinario nivel" de las bandas participantes durante la entrega de premios en el Palau de la Música, donde volvió a insistir en "la apuesta de la Diputación por la internacionalización de nuestras sociedades musicales, en la que seguiremos trabajando tanto con las ganadoras del certamen como con el resto de bandas".