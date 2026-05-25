Beret, Candela Peña y La Flauta Mágica, entre las nuevas propuestas del Teatro Principal de Alicante

Archivo - El cantante Beret, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Beret, El Fantasma de la Ópera, Candela Peña y Secun de la Rosa, La Flauta Mágica y Madama Butterfly, Circarte, espectáculos de humor y una nueva edición de Kids & Stories subirán próximamente a las tablas del Teatro Principal de Alicante.

La presentación del avance de la programación de verano y otoño, que suma 44 espectáculos y rebasa el centenar en la temporada completa, la han presentado este lunes la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla.

Beldjilali ha destacado "la variedad y la calidad de la programación del Teatro Principal" y espera que, "tal y como ha sucedido estos últimos años, vuelva a ser un éxito de público y acerque a personas de todas las edades al mundo de la escena".

Además, la edil ha agradecido a Padilla "su labor y compromiso al frente del Teatro Principal, que permite que Alicante forme parte del circuito nacional y sea un destino al que las compañías y los artistas quieren venir cada temporada".

Padilla ha manifestado que invita a los alicantinos a "sumergirse" en la programación, "a explorar cada propuesta y a elegir", de entre todas ellas, "las que más" les gusten: "Hemos seleccionado las mejores producciones del panorama nacional y las mejores giras internacionales".

BALANCE DE "RÉCORD" EN 2025

Asimismo, ha informado de las cifras del Teatro Principal en 2025, que ha alcanzado los 111.545 espectadores, lo que supone un "nuevo récord" con un incremento del 3,25 por ciento respecto a 2024. También se ha duplicado el número de espectadores desde 2018, cuando hubo 52.691, detalla el consistorio en un comunicado.

Por su parte, Alonso ha manifestado que la Conselleria de Cultura reitera su "apoyo" a este espacio "que es parte fundamental de la sociedad alicantina, que mantiene la excelencia y fortalece el tejido cultural valenciano".

Y ha continuado: "Pero también un espacio que representa la colaboración institucional, el compromiso con la cultura como entretenimiento, pero también como espacio de reflexión y pensamiento crítico".

"El Teatro Principal de Alicante es esencial para las artes escénicas y la música manteniendo una programación diversa, accesible y de calidad, que combina grandes producciones con nuevas propuestas, tradición y contemporaneidad, y que sitúa a Alicante dentro de los grandes circuitos culturales de nuestro país", ha añadido.

Por su parte, Prieto ha apostillado que la Conselleria quiere "reconocer y respaldar el compromiso de este espacio con las artes escénicas y la música y el trabajo de todo el equipo del teatro, así como la colaboración institucional que hace posible una programación estable, ambiciosa y de calidad".

"El Teatro Principal es mucho más que un escenario, es un referente cultural de la ciudad, un espacio vivo y un punto de encuentro entre artistas y el público alicantino", ha sentenciado el director general de Cultura.