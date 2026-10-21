Berklee conectará en Les Arts 'La verbena de la Paloma' con canciones de Nathy Peluso, Stromae o Bad Bunny

Cartel de 'Moving la verbena' - BERKLEE VALENCIA

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS - 9

Berklee a Les Arts, la colaboración entre la escuela de música y el Palau de les Arts, regresa los próximos jueves 29 y viernes 30 de octubre, a las 19.30 horas en el Teatre Martín i Soler de Les Arts, con 'Moving la Verbena', una obra inspirada en la zarzuela de 'La verbena de la Paloma' de Tomás Bretón.

Este proyecto conecta 'La verbena de la Paloma' con las músicas actuales, con un repertorio que incluye temas de artistas como Jorge Drexler, Liniker, Cesária Évora, Nathy Peluso, Stromae o Bad Bunny, avanza Berklee València.

La obra traslada al público al mundo de la zarzuela del Madrid de 1894, un género musical ligado a la vida cotidiana y a la cultura popular española. A partir de ahí, explora cómo la música viaja, se mezcla con otras tradiciones y culturas y evoluciona de una generación a otra.

'Moving la Verbena' reivindica la zarzuela no solo como parte del patrimonio cultural, sino también como una forma de entender la música: popular, cercana, teatral y estrechamente vinculada a la vida cotidiana.

Berklee a les Arts invita así a descubrir nuevas intersecciones entre la música y otras disciplinas artísticas a través de las obras interpretadas en el coliseo. Las entradas están disponibles en la web de Les Arts.

La nueva temporada de esta colaboración continuará con 'Ritual of the Swan' los próximos 26 y 27 de noviembre y 'Oh Capitán, mi Capitán!' el 26 y 27 de febrero. Las obras estarán inspiradas en 'Lohengrin' de Wagner y 'Simon Boccanegra' de Verdi, respectivamente. Berklee Valencia cuenta, para esta y otras iniciativas de carácter académico organizadas a lo largo del año, con el apoyo de BBVA.