Berklee Valencia arranca la nueva temporada de 'Un Lago de Conciertos' en la Ciutat de les Arts i les Ciències

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de Berklee Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències dan inicio este viernes 29 de agosto a la temporada de otoño de 'Un Lago de Conciertos'. Este ciclo de actuaciones gratuitas al aire libre se celebrará a las 19.00 horas en el Paseo Norte del Museu de les Ciències e incluirá seis fechas para este otoño, con conciertos previstos para los viernes 29 de agosto, 5, 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre.

El ciclo arranca este viernes de la mano del profesorado de Berklee Valencia, según ha informado la entidad en un comunicado. Iván Cebrián, Santi Greco, Viktorija Pilatovic, Perico Sambeat, Israel Sandoval, Mariano Steimberg y Joshua Wheatley presentarán una selección de sus composiciones originales, con influencias del jazz o la música del Mediterráneo, entre otros.

Por otro lado, los estudiantes del campus Berklee en València, provenientes de más de 45 países, serán los protagonistas del resto de veladas, en las que el público podrá disfrutar de una gran variedad de géneros musicales: desde el jazz hasta el blues y el soul, pasando por músicas del mundo, flamenco, electrónica, folk, funk y jazz latino.

'Un Lago de Conciertos', que cuenta con el apoyo de BBVA, se convierte así en una "gran oportunidad" para disfrutar del talento de los estudiantes de una de las principales escuelas de música, al aire libre, y en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències.