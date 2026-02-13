Berklee Valencia lanza su convocatoria anual de becas para estudiantes valencianos - BERKLEE VALENCIA

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia lanza por sexto año consecutivo su convocatoria de becas para estudiantes valencianos, una edición en la que la institución podrá asignar más de 125.000 euros para aquellos que hayan sido admitidos en alguno de sus programas de máster durante el curso académico 2026/2027.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la fecha límite para presentar las candidaturas será el lunes 10 de marzo, aunque se podrá aportar la documentación requerida para estas becas hasta el martes 1 de abril.

Son ya 65 los estudiantes de la Comunitat Valenciana los que han pasado por las aulas de Berklee Valencia desde su fundación en 2012. De ellos, 17 se han beneficiado de este programa desde su puesta en marcha.

En su pasada edición, las becas se repartieron entre cinco estudiantes que actualmente están cursando estudios en el máster de negocio de la música e industria del entretenimiento, en el de producción musical, tecnología e innovación y en el de interpretación musical y producción.

Los fondos pertenecen al programa de becas que forma parte del acuerdo firmado en 2020 entre Berklee y la Ciutat de les Arts i les Ciències, por el que la entidad mantendría su presencia en la ciudad de València durante al menos 20 años.

Al programa de becas se sumó la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, como miembro de la comisión de seguimiento del programa. Mediante estos fondos, Berklee "reafirma su claro compromiso por potenciar el talento valenciano y su voluntad de contribuir al tejido social, cultural y musical de la región", ha señalado.

El programa de becas de Berklee, dirigido a estudiantes valencianos que hayan sido admitidos en uno de sus programas de máster, cuenta con una comisión de seguimiento integrada por representantes del campus de la institución en València, así como también de La Ciutat de les Arts i les Ciències y de la Fundación Palau de les Arts.

La asignación de los fondos tiene en cuenta tanto los méritos artísticos, académicos y profesionales como los recursos económicos de los candidatos. La convocatoria para el curso académico 2026/2027 ya está disponible en la página web de Berklee Valencia.