Berklee València, entre las mejores escuelas del mundo en gestión en la industria de la música, según 'Billboard'

Berklee Valencia de nuevo entre las mejores escuelas de gestión en la industria de la música según Billboard

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Berklee València ha sido reconocido por la prestigiosa revista 'Billboard' como una de las mejores escuelas del mundo en gestión de la industria de la música. Esta es la quinta vez que la publicación incluye al campus valenciano en este ranking.

El reconocimiento recae en su programa Master of Arts in Global Entertainment and Music Business, resaltando su carácter práctico y las oportunidades que ofrece para crear una amplia red profesional.

En su artículo, 'Billboard' destaca cómo el programa "aporta una ventaja competitiva a los estudiantes del máster a través de oportunidades de networking, aplicación de conocimientos prácticos y un plan de estudios basado en asignaturas optativas que les permite personalizar su experiencia educativa".

Como ejemplo de su foco en el aprendizaje práctico mencionan la asignatura Publishing and Music Supervision y su colaboración con la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Esta iniciativa conecta a los estudiantes con expertos del sector que les acompañan en proyectos reales aplicados a este ámbito.

La publicación también remarca a los más de cincuenta profesionales de alto nivel que visitan el campus cada año para compartir su experiencia con los alumnos.

En la lista se encuentran expertos de la talla de Yvette Noel-Schure, fundadora de Schure Media Group y publicista de Beyoncé, o Marie-Anne Robert, directora general en Sony Music Francia. Billboard también hizo hincapié en el "Berklee Global Career Summit", un evento de carácter anual centrado en el desarrollo profesional de los asistentes que celebrará su décimo aniversario el próximo enero.

En el mismo ranking, 'Billboard' hace mención a dos programas de grado ofrecidos por el campus de Berklee College of Music en Boston y destaca su programa insignia 'BPMI Live'.

El programa, dirigido por el Berklee Popular Music Institute y de un año de duración, ofrece a los estudiantes la oportunidad de descubrir, desarrollar y acompañar a una selección de artistas emergentes en sus giras. Como parte del mismo, un grupo de estudiantes de Berklee Valencia viajó a Reino Unido con la banda Park National, adquiriendo experiencia práctica en gestión de giras, producción y marketing y una mayor comprensión de la industria de la música en directo.

Las universidades del ranking se eligieron basándose en criterios como la recomendación de expertos en la industria, información proporcionada por antiguos alumnos o instituciones relacionadas con la prestigiosa publicación, a través de información solicitada a cada escuela y tras casi una década de estudios sobre cada uno de sus programas. Es la quinta vez que Berklee Valencia se incluye en esta lista, situándose entre las cinco mejores universidades fuera de Estados Unidos.

Además del máster en Global Entertainment and Music Business, el campus de Berklee en Valencia ofrece programas en Composición para Cine, Televisión y Videojuegos, Músicas Actuales (con concentración en producción), y Producción Musical, Tecnología e Innovación.

También ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de realizar estudios en el extranjero, así como programas de verano destinados a músicos que quieran perfeccionar sus habilidades.