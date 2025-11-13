Berklee Valencia presenta en Les Arts un concierto inspirado en la ópera 'Luisa Miller' de Verdi

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Berklee a Les Arts' regresa los días 20 y 21 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatre Martín i Soler del coliseo con 'Prisoners of the Sun', un concierto inspirado en la ópera 'Luisa Miller', del compositor italiano Giuseppe Verdi.

Bajo la dirección artística de Magdalini Giannikou, estudiantes de Berklee Valencia presentarán este espectáculo con un repertorio que incluirá temas de artistas como Esperanza Spalding, Laura Mvula, Serge Gainsbourg, Talking Heads, Dodie, Billy Joel y Manos Hadjidakis.

'Berklee a Les Arts', una colaboración entre ambas instituciones, invita al público a descubrir nuevas intersecciones entre la música y otras disciplinas artísticas a través de las obras interpretadas en Les Arts.

Las entradas están disponibles en la página web del Palau de les Arts por el precio de 7 euros.

El ciclo continuará con Larger than Life, los días 26 y 27 de febrero de 2026, un concierto inspirado en 'Giulio Cesare In Egitto' de Georg Friedrich Händel.

Berklee Valencia cuenta, para ésta y otras iniciativas de carácter académico organizadas a lo largo del año, con el apoyo de BBVA.