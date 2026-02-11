Bernabé afea a Feijóo que visite València sin "pedir perdón por seguir manteniendo a Mazón en su escaño"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que visitara este pasado martes València sin "pedir perdón por seguir manteniendo a Carlos Mazón en su escaño" como diputado 'popular' en Les Corts, tras dimitir como 'president' de la Generalitat por su gestión de la dana, y sin "explicar cuál es el sistema que quiere para la Comunitat" en financiación autonómica.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press Televisión en una visita a la plaza Honduras de València, un día después de que Feijóo interviniera en la asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El jefe de la oposición aseguró que hay consenso entre todas las autonomías gobernadas por el PP en reconocer la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y la necesidad de fondos extraordinarios para la reconstrucción tras la dana, además de cargar contra el Gobierno por no aprobar presupuestos y contra el presidente Pedro Sánchez por haber "expropiado" al PSOE.

"A lo que tendría que venir aquí Feijóo era dar explicaciones, a pedir perdón a todos los valencianos y valencianas por habernos mentido en la cara el día 31 [de octubre de 2024] diciendo que estaba informado en tiempo real, por ningunear a las víctimas de la manera que lo ha hecho durante todo este tiempo, por mentir descaradamente durante todo este tiempo, por seguir manteniendo a Mazón en un escaño escudado, por su aforamiento en vez de que vaya a la jueza de Catarroja a declarar", ha expuesto Bernabé.

Dicho esto, ha recordado que Feijóo tampoco fue al juzgado a declarar como testigo en la causa de la dana, sino que lo hizo "por plasma" desde el Congreso. "Eso de ir a juzgado no les gusta, y por eso sigue manteniendo el aforamiento a Mazón", ha reprochado.

Bernabé también ha afeado al presidente del PP que "no viniera a explicar cuál es el sistema que quiere para esta comunidad" en materia de financiación. "Es que no ha dicho qué sistema de financiación quiere para la Comunitat Valenciana. Lo único que ha dicho es que es no por el no y, además, no aportar ni una sola propuesta en positivo para esta comunidad", ha subrayado.

"A mí me hubiera gustado que el señor Feijóo hubiera venido aquí a dar la cara y decir: yo he obligado al señor Pérez Llorca a que vote que no a 3.700 millones de euros porque tengo un sistema que mejora claramente el propuesto", ha afirmado en alusión a la negativa del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a apoyar la propuesta del Gobierno en materia de financiación.

Y ha rematado: "En realidad, yo no sé muy bien para qué quieren entrar en los gobiernos si luego son incapaces de ejercer ni una de sus responsabilidades".