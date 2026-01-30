Bernabé afea a Llorca la "indignidad" de comparar las indemnizaciones de Adamuz y ayudas dana: "Es mezclar por embarrar"

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado este viernes al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la "indignidad" de comparar las indemnizaciones a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con las ayudas a los fallecidos por la dana en Valencia: "Es mezclar por embarrar".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en el barrio de Tres Forques de València, un día después de que Llorca exigiera al Gobierno que los familiares de las víctimas de la dana cobren una indemnización "similar" a la que reciban los afectados por el accidente de Adamuz. "No puedo entender cómo puede haber víctimas de primera o de segunda", declaró el también líder del PPCV.

Bernabé (PSOE) ha afirmado que, cuando fue investido Llorca, "llegó a creer" que "iba a fomentar un cambio en el clima y en el relato" respecto a su predecesor, Carlos Mazón, "porque incluso hizo una primera apariencia de pedirle perdón a las víctimas" de la dana. "Luego hemos visto que eso no se ha materializado porque ha aforado a Mazón, mantiene su aforamiento y, por lo tanto, sigue insultándoles", ha censurado.

Dicho esto, ha asegurado que lo que ha "escuchado estos días" al respecto "traspasa todas las líneas de la decencia, porque es mezclar cosas que no tienen nada que ver". Según ha expuesto, la indemnización del Gobierno para las víctimas de la dana "se multiplicó por cuatro cuando pasó la grave tragedia en 2024", mientras ha acusado a Llorca de "no tener ni siquiera la decencia de reconocer a las víctimas mortales de la dana, que es lo que le vienen pidiendo desde hace 15 meses".

"Para reconocer a una víctima mortal, la administración, la Generalitat Valenciana, lo tiene que reconocer negro sobre blanco --ha recalcado--. Y eso supone también una indemnización. ¿Con cuánto ha indemnizado la Generalitat a las víctimas mortales de la dana? Se lo voy a decir yo, con cero euros. ¿De verdad vamos a entrar a esto?".

Ha lamentado que "Llorca haya tenido la indignidad de poner encima de la mesa esta cuestión que no es comparable" y, en este sentido, ha hecho notar que "las víctimas del accidente de Adamuz tienen sus indemnizaciones por la Ley de Transportes, que nada tienen que ver desde luego con las ayudas que se dieron a través del Gobierno de España [para las víctimas de la dana], que se multiplicaron por cuatro y, además, equivalen a lo mismo que va a poner el Gobierno con las ayudas del Ministerio de Transportes a los accidentes de transporte, que está regulado por ley y que luego tienen unas compensaciones con las aseguradoras".

"HACER EL CIRCO"

"No tiene nada que ver. Es mezclar por embarrar. Que dejen esa técnica, que luego no les va tan bien", ha insistido, y ha puesto como ejemplo su comparecencia del pasado martes en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado: "Cuando quieren hacer el circo, tergiversar la verdad, reescribir la historia, luego la verdad es tozuda y les pone frente al espejo. Y cada vez que se ponen frente al espejo salen muy mal parados".

En esta línea, Bernabé ha criticado que el Consell "se atreve a decir que el Gobierno no reconoce a las víctimas de la dana cuando ni siquiera la Generalitat ha tenido ni siquiera el detalle de poner negro sobre blanco y reconocer que son víctimas de la dana": "¿Cómo es posible?".

Tras señalar que espera que "haya sido un desliz", ha exigido a Llorca "que no vuelva a caer en estas cuestiones y que, desde luego, si piensan que haciendo esto van a ganar algo, lo único que consiguen es que los pongamos frente al espejo y les digamos a toda España que la Generalitat hoy no ha reconocido a las 230 víctimas y lo que les ha dado de indemnización ha sido cero euros".