Bernabé afea el "mamotreto" del Baluarte de la Marina: "No es propio de 2026 y no atiende a los vecinos"

La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha tildado de "mamotreto" el proyecto del Baluarte de la Marina --en el que se contempla construir un edificio que puede llegar hasta 108 metros de altura en el entorno del Puerto-- porque, a su juicio, "no es propio de este siglo ni del año 2026 y no atiende a las necesidades que tiene hoy el barrio".

De esta manera se ha manifestado Bernabé, en declaraciones a Europa Press Televisión, en una visita a la Plaza Honduras de València, después de que la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, haya tachado de "mamotreto" el proyecto del Baluarte de la Marina porque considera que es "un despropósito urbanístico puramente especulativo".

En respuesta, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha reprochado que la formación realice "un nuevo triple salto mortal con pirueta de incoherencia política" porque "estaban totalmente de acuerdo" con la iniciativa cuando gobernaban en el Ayuntamiento.

Pilar Bernabé, por su lado, ha comentado que el convenio de València 2007 "trataba fundamentalmente de que la ciudad ganara espacio al mar, de que el puerto se integrara en la ciudad y de que aquellos espacios del puerto tuvieran en la ciudad una incidencia social y que repercutieran positivamente y en el ámbito social".

En esta línea, ha continuado, "además, que no hubiese ánimo de lucro y, por lo tanto, ese mamotreto que Catalá insiste en mantener en el siglo XXI y en el año 2026 más parecido a un urbanismo y a una ciudad de la época que ella tanto añora y que tanto le gusta, más ligada al franquismo".

"VOLUNTAD CONTRARIA DE TODOS LOS VECINOS"

La líder de los socialistas de la ciudad de València ha criticado que la primera edil sea "incapaz" de contestar a los vecinos y se ha preguntado: "¿Cuál es la opinión de la alcaldesa sobre ese mamotreto? ¿Cuál es la opinión de la alcaldesa sobre una voluntad contraria de todos los vecinos antes esa torre de 30 pisos?".

Además, Bernabé ha afeado al concejal de Grandes Proyectos en València, José Marí Olano, que "se ha dedicado a insultar a las asociaciones de vecinos". "A decir que son manipulables, como si las asociaciones de vecinos no tuviesen criterio después de décadas de movimiento vecinal, de lucha vecinal y de conseguir grandes cosas para la ciudadanía y que además no representan a los ciudadanos", ha apostillado.

Bernabé ha reconocido que no entiende "nada". "No sé por qué tenemos una alcaldesa que no tiene opinión, no tiene criterio, no sale, no da la cara, no le explican a los vecinos cuál es el proyecto de ciudad que tiene. Entiendo que no lo haga porque no tiene proyecto, pero que, además, envíe a un concejal a insultar a las asociaciones de vecinos; yo no entiendo esa manera de hacer política", ha resaltado.

Por tanto, Bernabé cree que el Baluarte de la Marina "no es propio de este siglo, no es propio del 2026 y no atiende a las necesidades que tiene hoy el barrio". Un barrio, según ha dicho, "que está saturado de apartamentos turísticos, que tiene una presión turística enorme y que, por lo tanto, para lo que se tiene que preocupar y a lo que se tendrían que ocupar, ese terreno es a dar más dotaciones ciudadanas".

Asimismo, la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha señalado que el Ejecutivo central "sí va a escuchar a los ciudadanos y las ciudadanas y darán igual los vetos". "El Gobierno de España siempre va a escuchar a la ciudadanía y va a estar al lado de las vecinas y de los vecinos y mientras yo sea delegada del Gobierno me encargaré de que todo el mundo lo sepa", ha concluido.