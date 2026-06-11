Bernabé apuesta por abordar la propuesta de implantar un tercer día de Ofrenda "con diálogo" en el seno de las Fallas

Archivo - Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apostado por abordar la propuesta de implantar un tercer día de Ofrenda y de adelantar una jornada la 'Plantà' con "diálogo" en el seno de las Fallas, ha asegurado que hay "mecanismos" para ello como el Congreso Fallero y ha cargado contra la gestión de la alcaldesa María José Catalá (PP): "Esto no va de que un día se levante y lo diga".

Así lo ha manifestado en un acto organizado este jueves por 'Las Provincias', en el que ha asegurado que ella no se "atrevería a tomar una decisión con una simple opinión única", ha pedido "escuchar a todo el mundo, valorar y ponderar" y ha comparado esta situación con la "ocurrencia" de cuando la exalcaldesa Rita Barberá "un día salió y dijo que las faldas falleras tenían que llevar caída y media en vez de doble caída". "Esto es una cosa similar", ha indicado.

Por tanto, ha argumentado que esta cuestión "no va de que un día --Catalá-- se levante y diga que si la falda" y ha remarcado que existen los mecanismos para que se analicen estas propuestas: "Eso se tiene que debatir en el seno de las Fallas y a lo mejor se puede valorar".

En cualquier caso, ha señalado que se tienen que "valorar muchas cosas", también si se podría "ampliar el horario por la mañana o si no se puede", o un tercer día "y cómo hacerlo". Pero ha remarcado que se debata "entre las comisiones falleras" antes de llegar a la asamblea de presidentes y presidentas para ver "la fórmula" elegida y se ha mostrado convencida de que finalmente se pueda "llegar a un acuerdo".

"El tercer día es una más que se puede valorar", ha reconocido Bernabé, que después de toda su "experiencia vital" como fallera, ha abogado por "escuchar antes de tomar una decisión" al respecto. "No me atrevería a tomar una decisión con una simple opinión única, hay que escuchar a todo el mundo, valorar y ponderar", ha aseverado.

¿'MASCLETAES' FUERA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO?

Por otra parte, sobre si sacaría las 'mascletaes' de la plaza del Ayuntamiento, Pilar Bernabé ha apostado por recuperar los disparos descentralizados en los barrios de la ciudad para "diversificar" la oferta, dar "oportunidades" a más personas de disfrutar de estos espectáculos y no concentrar a tanta cantidad de gente en el centro.

Así, ha valorado que este planteamiento funcionaría de manera "disuasoria" al generar "más espacios" por toda la capital más allá de la conocida como la 'catedral de la pólvora' y serviría para hacer "más accesibles" actos de las Fallas "para todos los barrios".

Además, se ha mostrado partidaria de adoptar medidas en materia de seguridad para no concentrar a todo el público que acuda a ver la 'mascletà' en un único espacio como la plaza del Ayuntamiento. "Quizá hay que empezar a medir", ha deslizado.

Al respecto, ha valorado que València ya tiene experiencia con disparos pirotécnicos en diferentes distritos, pero ha considerado en cualquier caso que el Ayuntamiento debe tomar una decisión "como organizador" de la fiesta de las Fallas y ha apuntado que "muchas" otras ciudades han implantado controles de aforo en grandes eventos para evitar aglomeraciones.

"Somos una ciudad muy arraigada con nuestras tradiciones y a lo mejor hablar de esto es muy complejo, pero en política también hay momentos en los que hay que tomar decisiones", ha señalado Bernabé, que ha insistido en que una de las "principales obligaciones" de los representantes públicos es "proteger" a la ciudadanía. "Esta es una máxima", ha zanjado.