Bernabé: "La Comunitat cuenta hoy con el mayor volumen de inversión en costas de su historia, con 373,2 millones"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visita la localidad de Tavernes de la Valldigna. - DELEGACIÓN GOBIERNO CV

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que "la Comunitat cuenta hoy con el mayor volumen de inversión en costas de su historia, con 373,2 millones de euros en actuaciones finalizadas, en ejecución y en tramitación". "El Gobierno de España ha destinado a las costas valencianas desde 2018 la mayor inversión de la historia", ha enfatizado.

Bernabé ha visitado este viernes la playa de Tavernes de la Valldigna (Valencia) para conocer de primera mano las afectaciones provocadas por la borrasca Harry.

"Desde la Demarcación de Costas de Valencia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se está llevando a cabo una labor de inspección exhaustiva para poner en marcha actuaciones de emergencia similares a las activadas tras el temporal Gloria del año 2023".

Bernabé ha explicado que se realizarán actuaciones con una aportación de arena de más de 45.000 m3 "que dejarán la playa igual que antes del temporal". Además, ha recordado que próximamente se llevará a cabo un proyecto para la regeneración de la playa del Brosquil y la Goleta de Tavernes, con una inversión de más de 21 millones de euros.

"Tavernes, se lo he transmitido así a los vecinos y a las vecinas, es una prioridad para el Gobierno de España Tavernes porque somos plenamente conscientes de la necesidad que tienen y les vamos a acompañar para que sea lo más rápido posible", ha remarcado.

Preguntada por si habrá un primer trasvase de arena antes del verano, ha confirmado que las actuaciones se van a hacer de emergencia para que estén listas antes del periodo estival.

Sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha comentado que en cuanto esté lista --"ha ido más rápido de lo que suelen ser los procedimientos en estos casos" ha precisado-- se iniciará el procedimiento de licitación del proyecto.

También ha destacado que, en 2026, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España destinará cerca de 43 millones de euros para actuar en las playas de Canet, Almardà, Corinto, Malvarrosa, El Perelló, El Pouet, Les Palmeres, El Marenyet y l'Estany, en la que será "la mayor inversión en regeneración de la costa en la historia de España".

La representante del Ejecutivo central ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con la defensa y protección del litoral valenciano", frente a otras instituciones que "sólo quieren tener competencias en materia de Costas para construir más y para que la mano de la construcción siga destruyendo el litoral".

En este sentido, ha recordado que, en 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se encontró que "en la Comunitat Valenciana no había ni un solo proyecto redactado, ni preparado para la regeneración del litoral valenciano".

Interrogada por las acusaciones de la Generalitat sobre una "falta de inversión" del Gobierno y su reclamación de competencias sobre costas, Pilar Bernabé ha aseverado que "las únicas competencias que quiere" el Consell son "para construir más".

DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN

"Para eso es para lo que quiere el Partido Popular tener las competencias de las costas de nuestra comunidad, para seguir construyendo, como hemos visto con esa modificación que mete en el decreto de simplificación, y destrozando el litoral con una construcción desmedida", ha reprochado.

"Esa es su principal obsesión", ha insistido, al tiempo que ha retado a los 'populares' a "decir todos los proyectos que ellos dejaron preparados cuando gobernaban". "Pero no lo van a decir porque no dejaron ninguno", ha espetado. En su opinión, "lo mejor que le puede pasar a los valencianos es que el partido popular no tenga las competencias en materia de costa".

Y acerca de la petición de una mesa de diálogo en materia de costas, la delegada ha afirmado que "se ha hecho", puesto que se desarrollan "comisiones bilaterales".

Ha agregado que "hay puntos de encuentro, puntos que se podían tratar y otros que probablemente irán a un recurso de inconstitucionalidad porque al Partido Popular y a la Generalitat lo único que le interesa de tener y cambiar la Ley de Costas es para construir más y para dañar más el litoral valenciano", ha concluido.