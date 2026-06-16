Bernabé cree que Catalá "demostró" en la Comisión del Congreso sobre la dana que "no asume responsabilidades"

La alcaldesa de València, María José Catalá, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de junio de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSOE en València, Pilar Bernabé, ha considerado que la alcaldesa, María José Catalá, "demostró" en su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, "que cuando hay que asumir responsabilidades, no las asume".

Así se ha pronunciado la dirigente socialista a preguntas de los medios sobre las palabras este lunes de la primera edil 'popular' en las que sostuvo que "lo que falló" en la ciudad el 29 de octubre de 2024 fue el Plan de Actuación ante Inundaciones que había aprobado el anterior equipo municipal liderado por el alcalde de Compromís, Joan Ribó, y evitara criticar a la Generalitat por el hecho de que desde el Cecopi no les avisaran hasta las 20.47 de aquel día de que había zonas de la capital que se iban a inundar.

Para Bernabé, que hoy martes ha visitado las actuaciones de regeneración de las playas de Sueca (Valencia), "lo que vimos es lo que hemos venido viendo desde hace un año y medio, que es 'conmigo no va nada, yo soy la alcaldesa que no tengo responsabilidad de nada y cuando tengo que asumir responsabilidades, que sean otros las que las asuman'".

"Ella tendrá que responder a los familiares de las víctimas, si es que lo quiere hacer, y si no lo quiere hacer, pues allá ella. Ya ha demostrado que cuando hay que asumir responsabilidades, pues no las asume", ha reiterado.

En este punto, la delegada ha remarcado que "el plan de inundaciones de la ciudad de València es claro: hay una responsabilidad en la observación, que uno la quiera asumir o no la quiera asumir, ya es una cuestión que ya dejó ya bien claro que no iba con ella".

"Lo que le sucede a sus vecinos y a sus vecinas --ha continuado--tiene siempre para ella el margen competencial que interpreta y su interpretación siempre suele ser no asumir responsabilidades".

Bernabé ha agregado que "cada uno es dueño de sus palabras y esclavo también de ellas" y, en este caso, "ella ha dicho claramente en el Congreso de los Diputados que eso no iba con ella y que, por lo tanto, que sean otros los que asuman las responsabilidades". "Pues ya está. Esta es la alcaldesa que tenemos en la ciudad de València", ha concluido.