Bernabé cree "una estafa" que Llorca no vaya a Génova a pedir a Feijóo que deje de "bloquear" la financiación autonómica

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat valenciana, a 15 de junio de 2026. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a ir "hoy mismo" al despacho del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Génova para reclamarle que deje de "bloquear" y "boicotear" la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Que Llorca no esté hoy en el despacho de la calle Génova, de Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que deje de bloquear la reforma del sistema de financiación, es una estafa a los valencianos. Esta es la gran estafa del Partido Popular a los valencianos y a las valencianas".

Así se ha pronunciado la dirigente socialista que este martes ha visitado las actuaciones de regeneración de las playas de Sueca (Valencia), a preguntas de los medios sobre las manifestaciones del jefe del Consell de que la negociación sobre el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Llorca mantuvo este lunes una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que este le trasladó que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) iba a aprobar 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre.

Al respecto, Pilar Bernabé ha comentado: "Yo no esperaría otra cosa del president de la Generalitat que el hecho de que fuera directamente hoy mismo al despacho de la calle Génova, del señor Alberto Núñez Feijóo, y le dijera '¿Pero esto podéis ya dejar de bloquearlo?'. Es lo único que tiene que hacer el presidente de la Generalitat".

En el mismo sentido, se ha preguntado "en qué cabeza cabe" que no se acepte la oferta cuando "te ponen encima de la mesa la oportunidad de mejorar la financiación autonómica al doble de lo que tú pedías".

"Y su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y el PP está bloqueando la reforma del sistema de financiación, que tiene para los valencianos y las valencianas unas consecuencias que nos harían mejorar de una manera clarísima y evidente todos los servicios públicos, porque sería una financiación destinada a mejorar la sanidad, la dependencia o la educación. Por cierto, está esta comunidad como para dejar que no mejoremos los servicios públicos como la educación", ha recalcado en referencia a la huelga indefinida del profesorado.

"Que Llorca --ha proseguido-- no esté hoy en el despacho de la calle Génova, de Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que deje de bloquear la reforma del sistema de financiación, es una estafa a los valencianos. Esta es la gran estafa del Partido Popular a los valencianos y a las valencianas".

Para la también secretaria de Igualdad del PSOE, el 'president' no realiza esta reclamación al líder de los 'populares' porque "tiene muchas ganas de que le convoquen el Congreso del Partido Popular" y prefiere "no decirle nada y no hacer mucho ruido a ver si así de una vez por todas" es "investido".

"Aquí, para que uno se garantice el cariño y el afecto de su jefe de filas, nos pone a todos los valencianos y a las valencianas sin la posibilidad de mejorar el sistema de financiación que llevamos décadas reivindicando. La única palabra que me sale es estafa", ha reprochado.

"HA DECIDIDO CALLAR"

La delegada ha insistido en afirmar que Pérez Llorca es "un señor que, para ganarse el cariño y el afecto y para que le pueda poner el título de candidato a la presidencia de la Generalitat, ha decidido callar y boicotear el sistema de financiación valenciano".

"No sé por qué el señor Pérez Llorca no está hoy en Génova exigiendo que solucione este problema y que desbloquee de una vez por todas este veto que tiene a la reforma del sistema de financiación. Y si es así y no lo hace, que le explique a los valencianos por qué, y que le explique a los valencianos que por encima de todo están sus intereses de que le convoquen el Congreso rapidito a ver si esto ya puede pasar, no sea que le muevan la silla. Esta es la desgracia que tenemos", ha rematado.