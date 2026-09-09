Bernabé cree que Mompó "se define solo" con sus declaraciones: "Se cumplen todos los patrones del machista patológico"

La secretaria general y candidata de los socialistas a la Alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé (2i), se reúne con los vecinos afectados por los proyectos turísticos en varios edificios de Benicalap, a 9 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE y secretaria general del PSPV y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha asegurado que el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia, Vicent Mompó, "se define solo" con sus declaraciones en las que llamó "lameculos" a la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, y ha afirmado que ve en sus manifestaciones el "comportamiento típico de un machista patológico".

De este modo lo ha manifestado este miércoles, en declaraciones a Europa Press tras reunirse con los vecinos afectados por los bajos turísticos en varios edificios de Benicalap, después de que Mompó pidiera disculpas "a la sociedad en general" por el tuit dirigido a Morant en el que la calificó de 'llepaculs' --lameculos-- del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara "No vales para nada, así de claro", pero también le reclamó que "deje de hacerse la víctima": "A política se viene llorado", le dijo.

Preguntada por esta afirmación, Bernabé ha considerado que en las palabras de Mompó "se cumplen todos los patrones del machista patológico" y ha advertido: "Porque no solamente es reincidente, que lo es, no solamente sigue insultando, que sigue insultando, sino que además está encantado de haberlo hecho y sigue humillando porque le hayamos dicho que no debe de hacerlo".

Asimismo, sobre el hecho de que Mompó afirme que Morant "venga llorada de casa", la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana se ha preguntado "si alguien entiende que esto no es una machistada". "Insisto: es el comportamiento típico de un machista patológico. Y el señor Mompó, él solo, con sus declaraciones y con sus argumentos, se define", ha zanjado.