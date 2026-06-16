Bernabé cree "surrealista" pedir el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga: "Este es el nivel de la acusación"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha calificado de "surrealista" la petición del "pseudosindicato" Hazte Oír para que se retire el pasaporte a la esposa del presidente del Ejecutivo central, Begoña Gómez. "Este es el nivel de la acusación".

Así lo ha manifestado Bernabé, que este martes ha visitado las actuaciones de regeneración de las playas de Sueca (Valencia), a raíz de que las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír soliciten la petición de retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez.

A preguntas de los medios sobre la situación del PSOE y las declaraciones de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, mostrando confianza en la justicia en los casos que afectan a familiares del presidente, Bernabé ha contestado: "Lo que estamos viendo es a un pseudosindicato, una acusación popular que puede decir cosas tan surrealistas como que la mujer del presidente del Gobierno tiene riesgo de fuga".

"¿Alguien en este país puede pensar que la mujer del presidente del Gobierno puede tener riesgo de fuga? ¿De verdad? Este es el nivel de la acusación popular de los sindicatos que lo único que buscan es atacar al presidente del gobierno, haciéndolo principalmente a través de su entorno, especialmente con su mujer", ha planteado.

En la misma línea, ha aseverado que le parece "una vergüenza" que esos "pseudosindicatos" sean "capaces de decir estas cosas y sin ruborizarse". "Pues esto es lo que hay. Yo espero que la justicia, como corresponde y como toca, actúe con la justicia tal y como se entiende en este país", ha apostillado.

"A mí me cuesta mucho entender cómo esos pseudosindicatos son capaces de decir estas cosas que son absolutamente desproporcionadas, surrealistas y que nadie en este país es capaz de entender", ha insistido.