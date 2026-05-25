Bernabé critica el "cerrojazo" de la Generalitat a concentraciones de profesorado en la Conselleria de Educación

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado a la Generalitat por, según ha indicado, hacer un "cerrojazo" a "la reivindicación del profesorado" ante la sede de la Conselleria de Educación en la ciudad de València.

A preguntas de la prensa en Dénia (Alicante), se ha mostrado "sorprendida y avergonzada" y ha subrayado que la "única responsabilidad" en materia educativa es del Consell del 'president' Juanfran Pérez Llorca, que, a su juicio, "no atiende las reivindicaciones" de docentes y "les da la espalda" y "cierra la puerta".

Así se ha expresado Bernabé después de que a las diez de la mañana de este lunes, cuando se ha iniciado la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, sindicalistas junto a numerosos docentes han llegado a la sede del departamento de Campanar, aunque no han podido acceder al interior del recinto.

Desde la Conselleria han aseverado que la petición de los sindicatos para concentrarse "llegó ayer domingo, 24 de mayo", y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar" un documento que permita retomar las negociaciones con la administración.

"APOYO"

Bernabé ha mostrado su "apoyo" a "todo el profesorado" de la Comunitat Valenciana, que lleva tres semanas "reivindicando la mejora de la educación pública". "Así que como valenciana, pero como madre, yo le doy las gracias a los profesores y a las profesoras, a los profesionales de la educación que están luchando por una mejora en los servicios públicos y en la educación pública, también en nuestra lengua", ha agregado.

La delegada ha mostrado su "sorpresa" por, según ha afirmado, que el gobierno de la Generalitat haya hecho ese "cerrojazo a la reivindicación del profesorado", tras lo que ha añadido: "Han cerrado literalmente las puertas de la Conselleria, después de que durante dos semanas han pasado todas las reivindicaciones con total naturalidad, con total normalidad, sin que haya habido incidentes destacables. ¿Por qué cierran las puertas de la Conselleria?".

Al respecto, ha apuntado que estas concentraciones en la Conselleria "se han producido con una normalidad clara" y que "las personas que se están manifestando son los profesores y las profesoras".

"¿Por qué cierran la puerta? ¿Por qué hacen que ahora todo el profesorado se quede en la calle? ¿Para qué? ¿Para provocar caos? ¿Para provocar más tensión? ¿Para generarle un problema también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están fuera?", ha indicado.

Y ha continuado: "Esto tiene una doble lectura también. No me gustaría, pero al final tenemos que empezar a pensarlo, porque el hecho de que se cierre la puerta tiene una intencionalidad que no es justa con las miles de personas que se están reivindicando y que se están manifestando desde hace dos semanas en la Conselleria, que es de todos y de todas, por cierto".

"Se han dado estas reivindicaciones con normalidad y donde han colaborado perfectamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los organizadores de estas concentraciones. Qué casualidad, oye. Ahora se cierra la puerta. Cerrojazo a la reivindicación de la comunidad educativa, pero también generar tensión y caos de puertas para afuera", ha agregado Bernabé.

"ÚNICA RESPONSABILIDAD"

Asimismo, la delegada ha afeado a la Generalitat que, "como siempre", diga "esto no es cosa mía, yo saco el problema de mi espacio y que lo solucione otra administración, en este caso, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Y esta es la tónica a la que venimos asistiendo desde que el Partido Popular gobierna en la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

"Y es que, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es despejar balones fuera, despejar fuera y que a ellos no les afecte. Pues sí, hay que tener bien claro que aquí hay una única responsabilidad, que es de la Generalitat Valenciana, que no solo no atiende las reivindicaciones del profesorado, sino que, además, también les da la espalda, les cierra la puerta y da cerrojazo a sus reivindicaciones", ha concluido.