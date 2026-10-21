Bernabé defiende ante las críticas del PP por la dana Adam: "Yo siempre estoy, siempre cumplo con mis obligaciones"

La cabeza de lista del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé, atiende a los medios tras registrar su candidatura para las elecciones generales del 29N - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha replicado al PP, tras sus críticas por "bailar en mítines" en Madrid un día antes del inicio de la alerta por lluvias en Alicante y Valencia, y ha defendido que siempre cumple con sus obligaciones.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras registrar el PSPV en la Junta Electoral sus candidaturas para el 29N, preguntada por las declaraciones del síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, que le reprochó este martes que estuviera el pasado sábado en Madrid "bailando por los tablaos de los mítines del PSOE", mientras "todos los valencianos, hasta el último, sabían la que podía caer" ante las alertas por lluvias.

Bernabé ha lamentado que, en "todas las crisis y situaciones difíciles" que ha vivido durante los últimos cuatro años y medio, siempre ha visto "la fábrica del bulo" del PP. "La hemos visto y, de hecho, está en el juzgado de Llíria (Valencia), cuando cortaban los audios de la Aemet --con la dana del 29 de octubre de 2024--, porque cuentan siempre las cosas a medias, cuentan las cosas a mitad, no explican la verdad ni la realidad", ha incidido.

Por ello, ha considerado que este es "un caso más, otro bulo más, otra tontería más que no vale para nada, que no sirve para nada, solamente para intentar normalizar algo que no es normal y que toda España lo sabe, por no decir todo el mundo sabe, y es que, cuando en esta provincia estaban muriendo centenares de personas, había un señor incomunicado en El Ventorro durante cinco horas que era el --entonces-- 'president' de la Generalitat", Carlos Mazón.

"En el peor momento de nuestra historia, en la situación más dramática del mundo, ese señor no estaba. Y para taparlo, pues inventan bulos, medias verdades, cuentan cosas que no son, cosas que no tienen ninguna trascendencia", ha reprochado al PP.

"ESO ES LO QUE LES DA RABIA"

Frente a ello, Pilar Bernabé ha defendido: "¿Por qué? Por en un hecho clarísimo. Yo siempre estoy, siempre. Siempre estoy. Siempre cumplo con mis obligaciones. Siempre lo he hecho. Nunca he dejado de hacerlo. Desde el día que entré hasta el día que me fui. Ni un minuto. Y eso es lo que les da rabia. Y como lo saben, intentan inventar, contar medias verdades y absurdeces que no van a ningún sitio".

"Porque la realidad es que todos los organismos del Estado que dirijo han estado desde el minuto uno que ha empezado la emergencia y todo el mundo ha estado coordinado porque la delegada del Gobierno, que era yo entonces, se encargó de que todo el mundo estuviera coordinado", ha reivindicado.