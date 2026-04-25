Bernabé defiende la "prioridad vecinal" en Orriols frente al "abandono" de los barrios de Catalá

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, en Orriols. - PSPV

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha defendido este sábado en el barrio valenciano de Orriols la "prioridad vecinal" que practica el Partido Socialista y que defiende "frente a la prioridad nacional excluyente del Partido Popular que solo atiende a los discursos de odio y racistas".

Bernabé se ha manifestado de esta manera tras asistir al acto organizado por los vecinos de Orriols 'No me cuentes cuentos' en el que han denunciado el "abandono" al que somete al barrio el gobierno municipal --formado por PP y Vox y encabezado por la 'popular' María José Catalá-- durante sus tres años al frente del Ayuntamiento.

"La ciudad de València son sus barrios y Orriols es el claro ejemplo de la diferencia de un gobierno responsable que protege a la gente como el liderado por los socialistas y el que lidera María José Catalá, que está convirtiendo a València en una ciudad hostil. Catalá y el PP están más preocupados en seguir incentivando los apartamentos turísticos que sustituyen al comercio tradicional o que unos pocos puedan hacer negocio con la vivienda que en atender las necesidades de sus barrios. Quieren hacer negocio con esta ciudad y no se lo vamos a permitir", ha señalado.

En este sentido, ha destacado, "cuando sea alcaldesa recuperaré las mesas interconcejalías que Catalá ha eliminado y donde se permitía a los vecinos exponer las necesidades del barrio como la biblioteca, la plantación de árboles, el polideportivo, la supermanzana para los vecinos o la seguridad".

"No puede ser que Orriols siga tres años después con una biblioteca minúscula, con la piscina cerrada ya dos años, con una supermanzana convertida en un parking o sin algo tan básico como árboles y zonas verdes", ha lamentado.

Y ha agregado: "Orriols necesita un Ayuntamiento que apueste por los vecinos y las vecinas, necesita políticas concretas y necesita alcaldesas preocupadas que entiendan este barrio, que lo conozcan y que se atrevan a venir a este barrio en lugar de una alcaldesa que recorta inversiones, servicios sociales y que mantiene 340 plazas sin cubrir de la Policía Local a pesar de las necesidades que tienen todos los barrios de la ciudad".