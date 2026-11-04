Bernabé defiende que Puente ha "dado la cara" mientras Mazón sigue "parapetado" por el PP: "Ahí radica la diferencia"

Archivo - Pilar Bernabé, durante una rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, a 20 de noviembre de 2024 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha defendido que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha "dado la cara" antes de anunciar su dimisión y ha contrapuesto esta situación a la del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, que un año después sigue "parapetado" por el PP y aforado como diputado 'popular' en Les Corts: "Ahí radica la diferencia".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios en Cheste (Valencia), antes de visitar diferentes poblaciones de la comarca de la Hoya de Buñol, en las que ha resaltado que Puente "ha dado ejemplo de lo que significa la política, esa política que da la cara".

"Puente ha dado la cara en la respuesta, ha dado la cara en la gestión y ha dado la cara ante quienes, como bien dijo ayer y como siempre vamos a defender, son los que merecen todo el respeto y todo el ejemplo, que son las víctimas", ha señalado.

"Cuando ponemos a las víctimas en el centro, tomamos decisiones que son las adecuadas", ha valorado. A su juicio, en eso mismo "hay una gran diferencia" y ha hecho alusión a la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia: "Donde hemos sufrido las consecuencias de una mala gestión en una emergencia, sabemos que nunca se puso en el centro a las víctimas".

Dicho esto, ha cargado contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por seguir "aforado y parapetado por el PP, cobrando de más con un moreno indecente en Les Corts Valencianes". "Y ahí también radica la diferencia", ha recalcado Bernabé.

EL 29N "TAMBIÉN NOS JUGAMOS QUE ESAS DIFERENCIAS QUEDEN CLARAS"

Por ello, ha advertido de que en las elecciones generales del 29 de noviembre "también nos jugamos que esas diferencias queden claras y, sobre todo, se decida qué tipo de Gobierno es el que queremos: el que afronta las situaciones y reacciona a las emergencias, el que reacciona en la gestión, el que da todas las explicaciones y el que, además, con unos gestos de dignidad a los que en esta tierra, les aseguro, no nos tiene acostumbrados el PP y las derechas, sí demuestran que la política es útil y, sobre todo, es responsable".

En este contexto, ha puesto en valor el trabajo y la gestión de Óscar Puente tras la dana del 29O y ha recordado que el ministro "puso en marcha, de una manera encomiable, titánica, todas las infraestructuras que cayeron y en apenas semanas se reconstruyeron para poder dar seguridad a las personas". "Esa es la fortaleza de un país, la fortaleza de un Estado", ha reivindicado.

Y se ha preguntado "quién va a fortalecer el Estado y los servicios públicos" y si lo van a hacer quienes "quieren llevar la motosierra". "¿Van a dotar a los servicios públicos, como aquí en la Comunitat Valenciana, a los bomberos forestales, a los servicios públicos que van adelgazando día a día en los presupuestos? ¿Van a borrar emergencia climática por fenómenos meteorológicos extremos? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Este insulto otra vez a esta provincia, a los valencianos y a las valencianas?", ha cuestionado.

"Por eso es que el PP le debe mucho a esta comunidad, pero sobre todo a la política, le debe devolver la decencia que ellos han perdido", ha insistido la dirigente socialista.

PUENTE "SIEMPRE VA A TENER EL RESPALDO" DEL PSOE

Preguntada por si Puente debería haber dimitido la semana pasada, cuando ocurrió el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Pilar Bernabé ha defendido que es "absolutamente compatible dar la cara, responder, atender, dar las respuestas, explicar, ponerse al frente de la gestión y hacer lo que ayer hizo en una decisión en la que siempre va a tener el respaldo del Partido Socialista".

"Lo tuvo la semana pasada, lo tuvo anoche, lo tiene hoy y lo tendrá todos y cada uno de los días próximos que vengan. Por muchos motivos. Porque siempre ha estado ahí, porque siempre ha dado de la cara, porque siempre ha dado explicaciones, porque siempre ha gestionado y porque ayer explicó que se iba especialmente por quienes son los protagonistas", ha enumerado.

Ante esta situación, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se lo aplique" y le ha recordado que en la Comunitat Valenciana "llevamos dos años después --de la dana-- viendo de una manera vergonzante cómo el del moreno indecente está ahí aforado en Les Corts Valencianes".

EXIGE A MAZÓN "QUE DEVUELVA EL DINERO" DEL KILOMETRAJE

Por otra parte, tras desvelar los socialistas este martes que Carlos Mazón ha cobrado 1.931 euros en gastos de kilometraje como diputado de Les Corts, cuando ya dispone de chófer en su condición de 'expresident', Pilar Bernabé ha exigido que devuelva este dinero, al tiempo que ha incidido en que tanto Mazón como "todo el PP" tienen "tantas cosas que devolverle a los valencianos y a la política", empezando por "la decencia".

Además, se ha preguntado "cómo es posible que Mazón pase esos gastos" cuando tiene chófer como 'expresident'. "Es que el PP debe devolverle la decencia a la política, es urgente", ha clamado.

"Ahora sabemos que está cobrando 1.900 euros extras por un transporte que tiene gratuito como 'expresident' de la Generalitat, que ya midió bien los tiempos para poder tener esos privilegios, más casi 700 euros que cobra por estar en una comisión que no se reúne nunca, que es el único diputado junto con la número uno --del PP-- al Congreso --y alcaldesa de València--, María José Catalá, que tiene cero iniciativas parlamentarias, que cobran por no ir a trabajar. Cero euros, cero iniciativas", ha zanjado.