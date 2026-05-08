Bernabé destaca la "total coordinación" de Gobierno y Generalitat en el caso en estudio de hantavirus en Alicante

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recalcado que el Ejecutivo central y la Generalitat están "en total coordinación" y mantienen "comunicación permanente" sobre el ingreso en un hospital de Alicante de una mujer de 32 años que presenta síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de las pasajeras del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente.

Así lo ha puesto de relieve Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios, en Paiporta (Valencia). La delegada del Gobierno ha hecho hincapié en que el Gobierno de España está "en total coordinación" con la Generalitat, ya que, según ha dicho, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido una conversación tanto con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. "Yo también he estado hablando con el conseller de Sanidad y mantenemos una comunicación permanente", ha apuntado.

Bernabé ha remarcado que el Ministerio de Sanidad ha aprobado, junto con las comunidades autónomas, el protocolo de actuación y, en el caso de la mujer de Alicante, se va a proceder a aplicarlo. Por lo tanto, "lo primero será que se someterá a las pruebas para determinar si hay contagio", ha dicho.

Por ello, ha puntualizado, si hubiera contagio, iría a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y podría ser tratada dentro del sistema sanitario de la Comunitat Valenciana. Y, en el caso de que fuera negativo por dos veces, "que serían las pruebas a las que tendrían que someterla, si diera un segundo negativo, sería trasladada" al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, "para que pudiera someterse a la cuarentena", ha explicado.

"EL TRABAJO ESTÁ MARCADO"

"Este es el protocolo que se ha acordado esta mañana y, por lo tanto, se va a seguir; es lo que hemos comentado con el conseller la propia ministra --García-- y yo misma, y la colaboración va a ser total en todo momento", ha apuntado.

Dicho esto, ha vuelto a insistir: "En todos los casos las colaboraciones entre las administraciones van a ser totales. El caso de la mujer de Alicante se ha detectado por el procedimiento del Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) que tomaba, desde luego, todos los contactos que se pudieran dar. El trabajo está marcado y la coordinación es total entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España".

"Estoy a disposición, como así se lo he trasladado al conseller, para colaborar en aquellas cuestiones que en este momento, y bajo la supervisión y la dirección de la Generalitat Valenciana en materia sanitaria, el Gobierno colaborará", ha concluido.