Bernabé dice que el fuego de Tuéjar se inició en una parcela agrícola y apunta al "factor humano"

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartan que factores naturales hayan provocado el incendio forestal de Tuéjar. "Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano", ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los periodistas después de celebrarse la reunión del Cecopi. Bernabé ha indicado además que el fuego se inició "en una parcela agrícola".

Tal como ha señalado Pilar Bernabé, "ahora todas las líneas de investigación están abiertas, tanto si es provocado o si es consecuencia de una negligencia, pero lo que sí podríamos decir es que no parece que sean causas naturales y que el factor humano sería determinante en el inicio del incendio". La delegada del Gobierno ha precisado que el fuego se inició "en una parcela agrícola" y, por lo tanto, "también en ese entorno es donde también se está investigando".

El fuego afecta, según una estimación provisional, a unas 835 hectáreas y a un perímetro de 20 kilómetros. Así, se han reducido en unas 45 hectáreas las afectadas por el fuego, de acuerdo a la última actualización.

De esta manera lo ha manifestado este miércoles el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el director del PMA, Jorge Gil, tras la reunión del Cecopi que se ha llevado a cabo a las 17.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona junto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El conseller de Emergencias, que ha vuelto a agradecer a los servicios de emergencias el "extraordinario trabajo" que realizan, ha detallado se ha producido una reducción respecto al dato sobre las hectáreas afectadas dado en la mañana de este miércoles, pero ha subido el perímetro. "Conforme van reduciéndose las hectáreas va aumentando el perímetro", ha explicado.

No obstante, Valderrama ha insistido en que el incendio sigue activo, a la vez que ha recordado que la CV-390 se mantiene cortada entre el kilómetro 2 y el 16, "para evitar el paso de vehículos que no sean los que están interviniendo en la extinción del incendio".

Respecto a la población evacuada, solamente hay siete personas desalojadas de sus viviendas, todas ellas son de la aldea de Fuente de Cabera.

VIENTOS Y POSIBLE TORMENTA

Por su parte, el director del PMA ha pronunciado que el incendio "ha evolucionado como teníamos previsto". "La producción meteorológica ha sido tal cual estaba prevista", ha destacado, para subrayar que en la tarde de este miércoles se espera "algo de incertidumbre" porque "se están generando ya vientos más intensos de componentes variables, ya que la tormenta se está acercando". "Vamos a ver si al final llueve o no llueve", ha remarcado.

Gil ha explicado también que todo el perímetro "en principio" ha sufrido "muy poca variación", salvo "una zona que linda con el pantano" de Benagéber. Dicho esto, ha recalcado que la evolución "sigue siendo favorable".

El problema que tenemos, ha dicho, "es que hemos tenido ya un rebrote, aunque sean pequeños, pero este viento que nos viene ahora va a ser más errático en cuanto dirección" y "puede reavivar algún pequeño rebrote que tengamos que extinguir".

El director del PMA ha informado de que el fuego de la zona que linda con el pantano "prácticamente está extinguido". "Hemos estado todo el día y lo que llevamos de tarde trabajando con helicópteros en toda esa zona inaccesible y está en muy buenas condiciones. No tenemos llama, tenemos puntos calientes, pero no llama", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la situación es "favorable".

Asimismo, ha subrayado que el operativo se mantiene. En este punto, Valderrama ha concretado que este está formado por 450 efectivos y 20 medios aéreos.

ALERTA POR LLUVIAS

También, el conseller ha pedido a la ciudadanía "la máxima prevención y máximas medidas" de autoprotección "necesarias" ante el episodio de lluvias para esta jornada, que pueden ser intensas y alcanzar hasta 100 litros por metro cuadrado en un periodo de 2 a 3 horas. Del mismo modo, ha pedido a la población que sigan la información por los canales oficiales y los medios de información.

"Estamos en un periodo inestable, lo estamos viviendo ahora aquí, acercándose las nubes, el viento, etcétera. Y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, la zona dana. Con lo cual, tenemos que estar todos atentos", ha abundado.