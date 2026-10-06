Bernabé dice que se trabajará para garantizar la seguridad el 9 d'Octubre y subraya el derecho de reunión de la acampada

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios a su llegada a la conferencia internacional ‘De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres’, en CaixaForum Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que las personas acampadas en la plaza del Ayuntamiento de València están "ejerciendo un derecho fundamental de reunión" y suponen "una realidad que no se puede cambiar", al tiempo que ha indicado que es el consistorio el que tiene que decidir sobre su programación para el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que la Delegación del Gobierno trabajará para "garantizar la seguridad de todas las personas".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, antes de participar en la conferencia internacional 'De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres', organizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE. CaixaForum València.

Bernabé ha expuesto que "la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno no están para cambiar realidades, están para garantizar la seguridad", y ha añadido que "la realidad es la que todo el mundo ve, todo el mundo sabe y toda España está viviendo": que "las plazas en estos momentos están con personas que ejercen su derecho legítimo de manifestación y de reunión", y que se trata de "un derecho fundamental".

"Es la realidad que existe, no cambiamos realidades. Yo no sé si hay alguien que desearía que esto no estuviera pasando y poder hacer como si no pasara nada", ha comentado la delegada, al tiempo que ha remarcado que es el Ayuntamiento como organizador del evento el que, sabiendo la realidad, tiene que decidir "cómo va a hacer los actos" del 9 d'Octubre para que "se pueda garantizar en circunstancias de seguridad".

Así, Bernabé ha remarcado que lo que hará la Delegación del Gobierno, "a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es garantizar la seguridad en las circunstancias reales que estamos viviendo". Además, ha puntualizado que la Delegación debe garantizar "la seguridad de todas las personas, también de las que ejerce legítimamente un derecho fundamental".

"Colaboraremos con el Ayuntamiento para lo que decida", ha asegurado, y ha apuntado que "en la seguridad como en todo, lo importante es el diálogo, no es la crispación". "Ahora el Ayuntamiento de València tendrá que decirnos qué es lo que quiere hacer y tendrá que decidir cómo lo quiere hacer, cómo quiere hacerlo con la realidad que tiene. Las realidades no se pueden cambiar", ha insistido.

EVITAR "CONFRONTACIÓN SOCIAL"

En ese sentido, ha pedido "ser responsables cuando hacemos ciertas declaraciones para no generar situaciones de confrontación social", y ha señalado que "los valencianos, las valencianas, son todos los que están en todas partes y la plaza está llena de valencianos y de valencianas".

Preguntada por si hay algún tipo de comisión de diálogo a tres bandas entre la Delegación, el Ayuntamiento y los acampados, la delegada ha recordado que la semana pasada se celebró una junta local de seguridad en la que se abordaron los actos del 9 d'Octubre junto al Ayuntamiento de València.

"La realidad de hoy es distinta a la de la semana pasada y quien tiene que saber lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, con la realidad actual que tiene, tendrá que decir lo que pretende hacer. A partir de ahí, buscaremos la mejor solución para garantizar la seguridad de todas las personas que están", ha remarcado.

Bernabé ha manifestado que ella está "a disposición de la alcaldesa" si tiene "cualquier cuestión que quiera tratar en el ámbito de la seguridad". Además, ha indicado que desde la Delegación del Gobierno se leerán "con atención" los informes que remita el consistorio, "desde el acuerdo absoluto, desde el diálogo y sobre todo garantizar la seguridad de las personas".

Preguntada por un posible traslado de la acampada a otro enclave para permitir las celebraciones, como ocurrió en el las movilizaciones docentes y el Corpus Christi, la delegada ha cuestionado "cómo" podría hacerse. "Lo que no se puede nunca hacer en materia de seguridad es generar una situación de mayor conflictividad de la que se pretende quitar", ha matizado.

"Cada uno tiene que asumir las circunstancias que vive en cada momento y tomar las decisiones oportunas. Para garantizar la seguridad, nosotros, la Policía Nacional, trabajará para garantizar la seguridad de todas las personas. De todas. Porque enfrente hay unas personas que están ejerciendo un derecho fundamental de reunión", ha zanjado.