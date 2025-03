Bernabé al diputado del PP que le llamó "ratonera de València": "No estamos en tiempos de tanto circo"

Cree que si a la ciudadanía "le dieran el voto, la Comunitat Valenciana cambiaría rápido, bien y de forma necesaria"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado al diputado del PP José Ramón González de Zárate que este miércoles le llamara "ratonera de València" en una intervención en Les Corts ya que considera que "no estamos en tiempos de tanto circo" sino "de centrarnos en la reconstrucción" tras la dana.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, al ser preguntada por esta situación vivida en Les Corts. González de Zárate llamó "caniche de Gandia" a la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; "ratonera de Valencia" a Bernabé y "galgo de Paiporta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bernabé ya contestó al diputado a través de las redes sociales, donde tiró de humor para reprenderle: "Perra ratonera valenciana. La raza más autóctona valenciana que se llama así por su capacidad de cazar y eliminar a las ratas que amenazaban la riqueza y esplendor del pueblo valenciano. Ni para insultar están avispados", comentó en un mensaje en su red X.

En declaraciones a los medios este jueves ha detallado que, con este texto, "simplemente expliqué, por si acaso los señores de PP no sabían o no conocían la raza autóctona valenciana, el perro ratonero, que es un perro que simplemente se le conoce porque cazaba a las ratas".

Y ha sostenido que, con lo que está pasando, "estamos en un momento en el que la ciudadanía, quizá, si le dieran la voz, le dieran la palabra y, sobre todo, le dieran el voto, creo que la Comunitat valenciana cambiaría rápido, bien y de forma necesaria", en alusión a una convocatoria anticipada de elecciones que pide el PSPV.

Para Bernabé, lo sucedido en Les Corts le parece que son "cuestiones que están muy alejadas de lo que la ciudadanía necesita y de lo que la ciudadanía espera" de las y los responsables políticos, y ha sostenido que con ello no se le hace un favor ni a la política ni "desde luego a la ciudadanía que necesita más que nunca de la política para la reconstrucción de la provincia de Valencia" tras la dana.

"ABRAZO A VOX"

Para Bernabé, lo sucedido "es fruto de este abrazo a la ultraderecha y al ideario ultraderechista" que ha dado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a Vox, con el acuerdo de presupuestos "y que enseña el camino a esas nuevas formas de entender la política que desde luego ensucian, empañan y, sinceramente, embrutecen la sociedad".

A su juicio, "como no merece la pena perder ni un minuto en contestar estas cosas, simplemente dejé por escrito lo que suponía ser un perro ratonero; bueno, no ser, porque no lo soy, obviamente. Pero sí darles la información de que igual es verdad que hace falta que haya gente pequeñita, también decía, valientes".

Bernabé ha hecho hincapié en que "sobre todo es importante que se dejen de estas tonterías, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a trabajar por la reconstrucción". "No estamos en tiempos de tanto circo, estamos en tiempos de rigor, de seriedad, de dar respuestas y de centrarnos en la reconstrucción, ha defendido.

La delegada del Gobierno ha insistido en que "deshumanizar a la gente que trabajamos día a día en el ámbito de la política no hace ningún favor a la democracia y quienes ataquen a la democracia deberían tener la contestación ciudadana".