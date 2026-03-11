Bernabé exige a Catalá que se deje de "víctimismos" sobre los trenes al centro de València y admita que "se ha desdicho"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que se deje de "victimismos" sobre la polémica por la limitación de la llegada de los trenes de Cercanías durante las 'mascletaes' de Fallas, admita que "se ha desdicho" y que diga que "ahora sí que pueden llegar a la Estación del Norte" para "poder buscar una solución" porque "la hay".

Bernabé, en declaraciones a los medios tras el Consejo de Administración del Puerto de València, ha señalado que está "perpleja y preocupada" de que la alcaldesa "no asuma su responsabilidad en un problema que ella ha creado" para que Renfe pueda "plantear opciones". Asimismo, ha replicado a las críticas de la alcaldesa, que ha pedido que dejen los "insultos", y ha recalcado que también ha escuchado de Catalá "acusaciones que no son propias de una alcaldesa: Cada uno es libre de decir lo que considere".

Bernabé y Catalá se intercambiaron sendas misivas ante la situación generada a raíz de la medida adoptada por Renfe, a partir de la petición que la primera edil lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la estación en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà'.

Al respecto, la delegada ha insistido en que fue la alcaldesa en la Junta Local de Seguridad la que pidió que los trenes no llegaran a la Estación del Norte y al día siguiente Renfe recibió por correo, por parte del Ayuntamiento, los informes de policía local y de bomberos, donde se reproducía por escrito esta petición.

"En esta Comunitat han muerto 230 personas porque los responsables públicos no atendieron de manera diligente y con seriedad las recomendaciones e incluso muchas de las cuestiones que sugerían los técnicos", ha señalado la delegada en referencia a las víctimas de la dana, y por ello ha recalcado: "Por lo tanto, si Catalá se ha desdicho de lo que nos pidió por tierra, mar y aire que lo diga".

En ese sentido, ha apuntado que "por supuesto que Renfe tiene más soluciones" pero "tendrá que decirnos otra vez, por escrito o en una Junta de Seguridad Extraordinaria, que pueden llegar los trenes a la Estación del Norte".

"Estoy perpleja y preocupada de que esta ciudad esté en manos de una alcaldesa que no asume ningún tipo de responsabilidad, espera que todo el mundo se lo arregle, cuando ha sido ella quien ha creado todo este revuelo y ahora espera salirse de rositas", le ha recriminado. Por ello, ha exhortado a Catalá a "dejarse de hacer de esto un circo" y "se siente en una mesa a trabajar".

Asimismo, ha replicado a las quejas de Catalá por los insultos recibidos. "Ayer escuché a la alcaldesa de València acusaciones al ministro de Transporte, Óscar Puente, que desde luego a mí tampoco me parecen que sean propias de una alcaldesa, y yo las escuché como las ha escuchado todo el mundo, por no hablar de algunos de sus portavoces, cuando también profieren toda serie de insultos al ministro", ha apuntado Bernabé, que ha recalcado: "En estas cosas, cada uno es desde luego libre de decir lo que considere, y yo lo único que le pido a la señora alcaldesa es que asuma la responsabilidad de gobernar".

"Yo pensaba que vendría aquí al Consejo del Puerto y podríamos haber hablado del asunto pero ha decidido ir a ver al presidente Pérez Llorca a saludarlo en un acto", ha lamentado. En cualquier caso, se ha mostrado dispuesta a hablar con ella en el balcón del Ayuntamiento en la 'mascletà': "Yo, por mi parte, le aseguro que no va a quedar nunca, siempre tengo voluntad de trabajar".

"FALTA DE COLABORACIÓN"

Asimismo, ha criticado a la alcaldesa su negativa a reforzar con la EMT para los viajeros de las líneas C3 y C6 que en lugar de la Estación del Norte pararán en San Isidro y en El Cabanyal. "Pero en lugar de colaborar hemos recibido un informe de la EMT donde dice que no nos va a ayudar", ha lamentado.

Además, ha apuntado que la propuesta del conseller de Transporte, Vicente Martínez Mus, de llevar en autobús los viajeros desde Albal a València es "difícil de tragar" porque supondría "unos 140 autobuses en una hora". Bernabé ha recalcado que además Renfe ha reforzado un 35% el servicio hasta la 13.00 horas y a partir de las 15.00 horas con más de 310 servicios de trenes.