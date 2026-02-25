Bernabé a Feijóo: "¿Está tranquilo teniendo aforado a Mazón, que estuvo más horas en El Ventorro que en la emergencia?"

Imagen de archivo de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, en la Comisión de Investigación en el Senado sobre la dana - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha preguntado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si está tranquilo manteniendo al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón como diputado en les Corts Valencianes y, por tanto, aforado, ya que "estuvo más horas en El Ventorro que en la emergencia" el día de la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha indicado a los medios en Picanya (Valencia), donde ha visitado la obra de reconstrucción de la pasarela Maria Cambrils, afectada por la dana, al ser preguntada por la decisión de la magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la riada de pedir al TSJCV la investigación de Mazón por su "inactividad negligente" durante la tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Bernabé ha exigido al PP que "haga el acto de servicio" que se espera de esta formación y que "le pidan el acta" al expresidente de la Generalitat. "Si no lo hacen, demuestran que son igual de indignos que lo es el señor Mazón", ha advertido.

"Yo creo que todas las personas que vivimos en esta comunidad y que hemos sufrido de una manera directa, indirecta, las terribles consecuencias de la dana del 29 de octubre, hemos sufrido también las terribles consecuencias de la fábrica de la mentira que el señor Mazón y toda la gente que le protege ha mantenido durante estos 16 meses", ha reprochado Bernabé.

A su juicio, la decisión de la magistrada es "un paso más en la liberación del pueblo valenciano del dolor que ha supuesto esa fábrica de bulos solo para sostener a un personaje como era Carlos Mazón".

No obstante, considera que la exposición razonada de la jueza al TSJCV con los indicios que ve en el expresident "debe ser un punto de inflexión para que el Partido Popular, de una vez por todas, haga la acción digna que, por una vez, esperamos de ellos, y es que le pida el acta al señor Mazón".

Bernabé califica de "intolerable" que el exjefe del Consell "siga en el Parlamento valenciano con un escudo como es el aforamiento y que el Partido Popular insista en llegar a lo más bajo y a lo más fondo de este pozo de fango en el que han querido meter todo lo que ha sido relacionado con la dana del 29 de octubre".

En todo caso, ha insistido en que la resolución es "un paso más a esa liberación del pueblo valenciano de la vergüenza de haber tenido a un personaje con todos y todas las que le han coreado, aplaudido en actos de partido, sostenido en sus mentiras, en sus manipulaciones y en acciones ilícitas que se han llegado a llevar a cabo solo por el mero hecho de mantener y de sostener un relato falso y erróneo para confundir a la ciudadanía".

Con esta decisión de la jueza, Bernabé considera que el PP "tiene que tomar cartas en el asunto y demostrar la dignidad que merece un partido que aspira a gobernar". "Yo ayer escuché al señor Feijóo decir que estaba muy tranquilo y a mí, sinceramente, eso como valenciana no solo me duele, sino que me avergüenza", le ha replicado y le ha preguntado si "de verdad" está "tranquilo".

"¿Está tranquilo teniendo aforado y escudado a un señor como Carlos Mazón, que estuvo más horas en el Ventorro que en la emergencia? ¿A un señor que ha estado 16 meses sosteniendo una mentira? ¿Que fue a las Cortes Valencianas a sostener un relato que una y otra vez se ha sabido en sede judicial que era falso?", ha reiterado Bernabé.

"VACUNADO CONTRA LA MENTIRA"

Al respecto, ha añadido que "todo el mundo recuerda que el señor Mazón dijo en sede parlamentaria que pasó la tarde en su despacho del Palau de la Generalitat, que parece que a veces se nos olvida, que no nos hemos vacunado contra la mentira".

"El pueblo valenciano no está vacunado contra la mentira", ha señalado y ha advertido: "Claro que no olvidamos una y otra de las mentiras que nos han ido repitiendo. Por lo tanto, no piensen que esto se nos va a olvidar".

En esta línea, ha hecho hincapié al PP en que no piensen que pueden mantener el "aforamiento" a Mazón y el "escudo en el que si ustedes esconden, si ustedes tapan, ustedes son igual de culpables que el señor que ha inventado todas estas mentiras y que todo el conjunto del Partido Popular sostiene".

"No solo porque ahora le esté manteniendo en el aforamiento, sino porque las han repetido una y otra vez. Y no lo digo yo, lo dice la hemeroteca. Todas las españolas y los españoles hemos visto la sarta de mentiras a las que nos han sometido estos 16 meses", ha concluido.