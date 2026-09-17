Bernabé pide a LaLiga tener en cuenta alertas para suspender partidos y critica a Catalá por no pedirlo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha hecho un llamamiento a La Liga para que tenga en cuenta las alertas meteorológicas y evitar así que se repitan situaciones como las de ayer por la tarde, cuando finalmente se suspendió el encuentro de fútbol entre el Levante y el Athletic de Bilbao, pero ya cuando las lluvias eran torrenciales en València y se habían desplazado aficionados al campo. Al mismo tiempo, ha criticado a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, por no pedir con antelación dicha suspensión.

Así se ha pronunciado la representante del Ejecutivo central en Aldaia, donde ha visitado algunas de las zonas afectadas por las tormentas de este miércoles, al ser preguntada por las críticas al hecho de que el partido de fútbol no se suspendiera con suficiente antelación.

Al respecto, Bernabé ha recalcado que "la inmensa mayor de los alcaldes y las alcaldesas de toda el área metropolitana de València constituyeron sus cecopales antes de ayer o ayer por la mañana". "Y yo sé que desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València se le exigió a la alcaldesa (la 'popular' María José Catalá) que constituyera el cecopal. Escuché que se relataron las medidas que ya están en el plan sobre una alerta naranja. El Cecopal se debería haber constituido, porque si tú lo constituyes, tienes un seguimiento permanente de la situación en la que estás en alerta", ha aseverado.

"Y desde luego --ha continuado-- sabes, tal y como venía anunciando, y además se especificó por parte de la Aemet, que la ciudad de València y el entorno, entre las 08.00 y las 22.00 horas, las lluvias eran especialmente intensas".

En opinión de Pilar Bernabé, "la diferencia está en quien toma las decisiones a la hora de prevenir". En este sentido, ha aludido en que en otras ocasiones "hemos visto cómo desde el Ayuntamiento de València, la alcaldesa sí le ha escrito una carta y una petición expresa al presidente de la Liga para que suspendiera al partido".

En este punto, la delegada ha hecho "un llamamiento al presidente de la Liga y a la Liga: tenemos que ser conscientes de que cuando hay alertas, por ejemplo, en la ciudad de València, una alerta naranja, ya lo dice el plan de emergencias de protección civil del Ayuntamiento de la ciudad, se tienen que cerrar los espacios deportivos al aire libre, donde se hace actividad deportiva". Y se ha preguntado por qué "no se tiene esto en cuenta para una celebración de un partido de fútbol".

Ha agregado que le consta que el club "ya ha mostrado en diversas ocasiones peticiones a la Liga para tener en cuenta la situación climatológica". "Y todos tenemos que ser conscientes de la situación climatológica que vivimos, pero también los que tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos tenemos que exigirles a quienes pueden tomar decisiones sobre si se celebran o no se celebran eventos, reclamarle que no los celebre", ha argumentado.

"Si yo soy la alcaldesa de mi ciudad, le aseguro que me voy a preocupar porque quien tenga la posibilidad de celebrar un evento al aire libre no lo celebre. Es que esto también hay que hacerlo", ha remachado.

ES-ALERT

Por otro lado, preguntada por si le pareció útil el envío por parte de la Generalitat del Es-alert pasadas las diez de la noche, Bernabé ha señalado que puede contestar a esta cuestión "como ciudadana". "Yo es que vi el Es-alert como el resto de los ciudadanos de la provincia de Valencia. Yo venía del incendio de Tuéjar y desde luego me advertía de la movilidad cuando ya había llegado a València".

La delegada del Gobierno ha aprovechado para agradecer la labor de los alcaldes y alcaldesas que "convocaron cecopales, pusieron en marcha todos los mecanismos para hacer un seguimiento permanente de la llegada de la tormenta y de las lluvias, que estaba prevista, tal y como anunció la Aemet especialmente hacia el final de la tarde, en la zona de Valencia y el área metropolitana".

Esto ha permitido, ha remarcado, que, aunque se podían haber dado peligrosas, "no haya habido ningún incidente personal grave ni que haya supuesto una alteración de la vida de las personas".

Aquí ha invitado a "hacer una reflexión", ya que ayer pasamos "en 20 minutos de estar gestionando un incendio --en referencia al de Tuéjar--, que sabemos que tuvo una intensidad alta por las cuestiones de climatología adversa que llegaban a 35 grados en la segunda quincena de septiembre, a un episodio de lluvias torrenciales en algún caso". "Esta es una realidad que vive especialmente la cuenca del Mediterráneo, que vive nuestro país y que requiere de un pacto global en materia de emergencias".

Ese pacto --ha explicado-- "tiene que ver con todo: con una política que no sea negacionista, una política de responsabilidad de los responsables públicos que deben estar movilizados, coordinados y trabajando desde las horas previas para preparar sus municipios, su provincia, su territorio ante situaciones climatológicas como la que hemos vivido ayer y las que vamos a seguir viviendo".

Ha enfatizado que "la ciencia advierte". "Ayer sabíamos cuáles eran las alertas y la política explica y da muestras de qué grado de responsabilidad tiene con sus ciudadanos y sus ciudadanos. Y por eso, teniendo la información, es muy importante las medidas de prevención", ha apostillado.

Bernabé ha apelado igualmente a la " responsabilidad política" ante los comentarios sobre "si se tenía que haber puesto una alerta roja o si era suficiente con la naranja". Ha recordado que los niveles de alerta "se miden con ciertos parámetros" y que, "por cierto, en la provincia de Valencia, en su conjunto, y en las zonas de litorales sur-norte, no se alcanzaron los umbrales en el sentido de la alerta roja", que es de "riesgo extremo" como "lo vivimos" en la dana de 2024. En todo caso, ha repetido que "la diferencia está en quien tiene la responsabilidad de atender a la ciudadanía, si se prepara o no se prepara".