Llorca critica la "imprudencia de LaLiga" por no suspender antes el Levante-Athletic: "Ellos tendrán que explicarlo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, visita el puesto de mando de Metrovalencia, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que le "parece una imprudencia de LaLiga" el hecho de que no se suspendiese antes, debido a la alerta naranja por lluvias, el partido de fútbol entre el Levante y el Athletic de Bilbao que se iba a disputar en València este miércoles.

"Sus motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo". Así lo ha aseverado Llorca, en una comparecencia este jueves ante los medios desde el puesto de mando de Metrovalencia, preguntado por si cree que fue imprudente que no se tomara la decisión con más antelación. El encuentro deportivo se suspendió cuando las lluvias eran torrenciales en València y ya se habían desplazado los aficionados al campo.

"A mí me parece una imprudencia", ha manifestado el presidente de la Generalitat, antes de apuntar que le consta que "el Ayuntamiento de València recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase". "Es cierto que no es una alerta roja y que si hay una alerta roja ese partido no se juega y que en una alerta naranja se puede jugar. Y es una decisión que toma LaLiga", ha explicado.

Llorca ha indicado que durante el episodio de lluvias del miércoles "hubo momentos de tanta intensidad que parecía que nos acercábamos más a los parámetros de una alerta roja que de una alerta naranja". "Por lo tanto, hay que tomar precauciones", ha señalado.

"El propio Ayuntamiento de València, el día antes, ya había avisado de que iba a suspender actividades por la tarde en la ciudad. A veces es un poco incomprensible que suspendamos o se suspendan por parte de los ayuntamientos actividades en la ciudad, como actividades escolares, y que en cambio se esté manteniendo un partido de fútbol. Ahí es donde creo que falta pedagogía y donde falta formación para todos a la hora de tomar decisiones", ha señalado el dirigente autonómico.

Llorca ha apuntado que él no ha participado en "esa toma de decisión por parte de LaLiga" y que "sus motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo". "A mí, como ciudadano, sí que me ha parecido imprudente que ese partido se jugase. Y prueba de ello es que al final no llegó a jugarse, que se tuvo que suspender", ha zanjado.