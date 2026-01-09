Bernabé insta a Llorca a apoyar la propuesta que "corrige la infrafinanciación histórica" de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no tiene otra cosa que hacer" que apoyar la propuesta de financiación autonómica presentada este viernes, por lo que le ha instado a "convencer" tanto a los diputados del PP en el Congreso como al resto de presidentes autonómicos 'populares'.

En rueda de prensa, Bernabé ha defendido que la propuesta de reforma "corrige la infrafinanciación histórica" de la Comunitat Valenciana, un territorio que según ella "sale ganando en muchos ítems" si finalmente se aprobara. Además, ha destacado que las comunidades del Mediterráneo, como la valenciana, recibirían dos tercios del nuevo fondo de mil millones de euros para combatir la emergencia climática.

Así ha valorado la propuesta presentada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que supondría 3.669 millones de euros más en 2027 para la Comunitat Valenciana, la tercera comunidad que se vería más beneficiada tras Andalucía y Catalunya.

En general, la delegada del Gobierno ha sostenido que la propuesta "respeta" la autonomía y "singularidad" de las comunidades y refuerza su capacidad financiera para que puedan "blindar" el Estado del Bienestar. En el caso de la Comunitat, ha indicado que recibiría casi un 18% más de recursos que con el modelo vigente, "en el que ya recibía cifras históricas en comparación a los gobiernos del PP".

Preguntada por si la Comunitat seguirá como la comunidad peor financiada, ha subrayado que, si la reforma sale adelante, será de las autonomías que más reciba, "incluso por encima de la media de lo que le tocaría". Ha insistido en que esta propuesta pretende "corregir un problema histórico" en la Comunitat dentro del "compromiso de Pedro Sánchez desde que entró en la Moncloa", mientras ha criticado el "no rotundo" del PP a querer consensuar la reforma y ha acusado a los 'populares' de "dejar caducar" el actual sistema.

Respecto a la petición del Consell de que haya un fondo de nivelación previo a la reforma, ha hecho hincapié en que la propuesta del Gobierno "dobla" en la cantidad de dinero que correspondería a la Comunitat a la petición que trasladó Pérez Llorca a Sánchez en su primera reunión. "Tienen encima de la mesa una propuesta que es el doble de lo que ellos necesitan y que tiene la garantía de permanencia de cinco años, que genera tranquilidad y suficiencia financiera", ha agregado.

La delegada ha asegurado que la Comunitat "sale ganando" con esta reforma en la nivelación vertical, que es la aportación directa del Estado al sistema de financiación, por el aumento de la recaudación del IRPF y del IVA. También ha indicado que sería una de las comunidades "más beneficiadas" en la nivelación horizontal y en el criterio de población ajustada "porque el peso fundamental es el del censo de la Comunitat que supone más del 30%", junto a otros parámetros como el número de parados, jóvenes o mayores de 65 años.

Otra de las novedades que ha destacado es el fondo de mil millones incluido en la propuesta para combatir la emergencia climática, de los que la zona mediterránea se llevaría dos tercios, aunque no ha podido cuantificar cuánto correspondería exactamente a la Comunitat Valenciana. "Ante posiciones negacionistas, gobiernos comprometidos con la vulnerabilidad del territorio", ha reivindicado.

MULTIPLICAR POR 12 EL PRESUPUESTO DE VIVIENDA

Ha puesto como ejemplo que los 3.670 millones que recibiría la Comunitat equivalen a "todo el coste del personal de la educación pública primaria y secundaria" o el de los trabajadores de atención primaria y hospitalaria de los centros sanitarios. "Podríamos multiplicar por doce el presupuesto de vivienda de la Generalitat y construir 18.000 viviendas públicas", ha añadido.

Segun Bernabé, el dinero que recibiría la Comunitat también permitiría "blindar" el sistema sanitario público, así como construir 200 centros de salud y decenas de hospitales. "Solo con el 0,16% de este incremento, en tres meses eliminaríamos la lista de espera para las mamografías que 90.000 mujeres están esperando", ha resaltado, además de poder "multiplicar por siete el presupuesto de dependencia".

"Estos son los compromisos que podría alcanzar un gobierno responsable y sensible", ha aseverado, y ha urgido a Llorca a apoyar este sistema para "garantizar que la Comunitat Valenciana sea uno de los territorios más prósperos y dinámicos". "La Comunitat no se va a encontrar una propuesta como esta, estoy convencida y la historia nos avala. Si Pérez Llorca dice que no, solo generará decepción, frustración y no dará capacidad de avance a la Comunitat", ha insistido.

Por todo ello, ha emplazado al jefe del Consell a "llamar a los diputados de las Cortes Generales y al resto de presidentes autonómicos" antes del próximo miércoles, cuando se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para "decirles que voten que sí".