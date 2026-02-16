Bernabé lamenta el acercamiento de Guardiola con Vox en Extremadura: "El PP es un peligro para las mujeres"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, en imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado el acercamiento de la presidenta en funciones extremeña, María Guardiola, con Vox, y ha subrayado que "el PP es un peligro para las mujeres".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir la inauguración de la XVIII Semana de la Economía de Alzira.

La delegada, preguntada por el bloqueo político en Extremadura y las manifestaciones de Guardiola, que ha comparado el feminismo de Vox con el mismo que defiende el PP, ha indicado: "Otra vez aquí volvemos a ver al pero PP que podíamos imaginar. Y lo estamos viendo en Extremadura, y lo estamos viendo en España cuando Ayuso premia a Donald Trump".

A su juicio, para el PP "las mujeres están solamente para utilizarlas electoralmente, para utilizarlas para sus propios números y su propia estrategia electoral o para que les hagan las cuentas a la hora de conformar un gobierno".

Ante ello, Bernabé ha subrayado que el PSOE "va a ser siempre la única garantía de que las mujeres puedan vivir en este país en total libertad, alejadas de los negacionismos, del negacionismo machista, de esa violencia de género que niega el partido de Vox, que ahora resulta que es también el ideario de Guardiola y del PP en general".

"A mí me da mucha vergüenza como mujer escuchar a Guardiola decir que su feminismo es el que coincide plenamente con los que tienen a machistas condenados en el Congreso de los Diputados, que es el que coincide plenamente con quienes dan premios a señores que también han sido condenados", ha apostillado, al tiempo que ha agregado: "Creo que el PP es un peligro para las mujeres. Creo que las derechas de este país son un peligro para las mujeres".