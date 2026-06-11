Bernabé muestra "vergüenza y dolor" ante los mensajes del Consell el 29O y acusa a Llorca de "amparar" esta "indecencia"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que los mensajes del grupo de WhatsApp de los consellers el día de la dana le producen "vergüenza y dolor", ha sostenido que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "no puede seguir estando donde está" porque es "una vergüenza para la política" y ha acusado al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y a todo el PP "en su conjunto" de "amparar" esta "indecencia": "Aquí nadie pone orden".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras participar este jueves en un acto organizado por 'Las Provincias', después de trascender que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024 el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

A juicio de Bernabé, "al final hemos visto que para el Consell y para el PP lo importante es la comunicación, liderar la comunicación" y así "se lo dijo" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Mazón "a sus consellers". Dicho esto, ha cuestionado: "Cuesta entender cómo pretende que estén todos alerta cuando luego él se va a desconectar durante varias horas".

Por tanto, resulta "evidente que --el entonces 'president' de la Generalitat-- no estaba hablando de la alerta en sí, sino en cómo inundar de datos para tranquilizar a la gente y que la gente no se ponga nerviosa". "Es que es así", ha sostenido.

Paralelamente, ha cargado contra los "mensajes que tienen que ver con cuestiones políticas", en alusión al WhatsApp del entonces titular de Educación José Antonio Rovira a las 21.11 horas del 29 de octubre en el que afirmó: "La izquierda ha empezado su campañita".

"¿PERO EN MANOS DE QUIÉNES ESTAMOS? ¿QUÉ MORAL HAY QUE TENER?"

"De verdad, a las nueve de la noche. A quién se le iba a pasar por la cabeza? ¿A quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas? Cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida. De verdad. ¿Pero en manos de quiénes estamos? ¿Qué moral hay que tener?", ha expresado.

Para la delegada, "esto es una y otra vez": "El PP se empeña en darnos un golpe de realidad y en volvernos a recordar los peores momentos de la historia de esta Comunidad, y el peor gobierno y el peor partido que ha tenido un gobierno en esta Comunidad".

"AHÍ SIGUE ATRINCHERADO EN SU ESCUDO PARLAMENTARIO"

En este punto, ha hecho hincapié en que Carlos Mazón "ahí sigue atrincherado en su escudo parlamentario, sin trabajar y escudado". "Es una cosa que, de verdad, otra vez más el PP demuestra que no está a la altura del pueblo valenciano", ha sostenido.

Preguntada por si estos mensajes deberían tener alguna consecuencia política, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acusado al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y a todo el PP "en su conjunto" de "amparar" esta "indecencia". "Es que aquí nadie pone orden, nadie. Y además amparan a este señor", ha lamentado.

Bernabé ha asegurado que el "máximo responsable del PP tendrá que responder" por ello, porque estos mensajes "generan vergüenza y dolor". "Sobre todo, dolor. A mí, personalmente, mucho dolor. Y no quiero imaginarme a todas las personas que les afecta de una manera directa que no tienen a sus familias", ha apuntado.

La responsable del Ejecutivo central ha señalado que ella misma vivió aquellas horas "con muchísima angustia" y por eso mismo "en ningún momento" se puede "imaginar a las nueve de la noche de ese día hablando de las campañitas". "De verdad, ¿en manos de quiénes estamos?", se ha preguntado.

Con todo, ha considerado que Llorca "debería dar una muestra alguna vez alguna vez de responsabilidad democrática" porque la Comunitat Valenciana "se lo merece" y ha remarcado: "Mazón no puede seguir estando donde está, es una vergüenza para la política valenciana". También ha criticado que desde el PP "le sigan amparando".

"PONIENDO EN EVIDENCIA LA MENTIRA CONTINUADA" DEL PP

Cuestionada sobre si Mazón debería aportar voluntariamente a la jueza de la dana sus llamadas y mensajes, Pilar Bernabé ha confiado en que el 'expresident' haga "todo lo que sea favorecer y todo lo que le pida la justicia": "La jueza le llamó en reiteradas ocasiones para que pudiera comparecer él de manera voluntaria. Ahora ya esa parte que parece que ya está, pues ahora que el curso judicial siga".

En cualquier caso, ha rechazado "interferir en las cuestiones judiciales", pero ha pedido que, "todo aquello que se le requiera, que lo aporte y que dé todas las contestaciones que correspondan". "Eso es lo que tiene que hacer y lo que se espera", ha añadido.

Además, ha incidido en que en el juzgado de Catarroja "estamos viendo cómo se están dando informaciones que clarifican mucho y que siguen poniendo en evidencia la mentira continuada a la que ha sometido a esta comunidad y a los valencianos y a las valencianas el gobierno del Partido Popular".