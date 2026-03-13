Bernabé pide "escuchar a todos los cuerpos de seguridad y emergencias" en la junta sobre los trenes en Fallas

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que en la Junta Local de Seguridad, convocada este viernes por la tarde por el Ayuntamiento de València para abordar la polémica de los trenes de Cercanías durante las 'mascletaes' de Fallas, se debe "escuchar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias". Además, se ha preguntado "de qué tiene que hacer la Policía Nacional un informe", ante la petición realizada por la alcaldesa de València, Mª José Catalá, porque no puede emitirlo "hasta no hablar con la Policía Local" en la junta.

En una rueda de prensa finalizada apenas hora y media antes de la Junta Local de Seguridad, ha asegurado que se "alegra" de que finalmente se celebre esta reunión y ha insistido en que deben ser los técnicos de seguridad, "no la señora Catalá ni la señora Bernabé", los que valoren la propuesta realizada por el Ayuntamiento para que los trenes de las líneas C1 y C2 no lleguen a la estación València Nord entre las 13 y las 15 horas desde este viernes hasta el próximo 19 de marzo para evitar problemas de seguridad por aglomeraciones en el entorno de las 'mascletaes'.

Durante su comparecencia, Bernabé ha vuelto a señalar que el Ayuntamiento fue quien solicitó que no llegaran los trenes en estas horas --tras lo que Renfe acordó que llegarán solo hasta Albal--, además de recalcar que "por encima de todo está la seguridad". Ha reiterado además que la Junta Local de Seguridad es el "marco legal" donde se debe abordar esta cuestión: "Somos servidores públicos y nos rige la ley".

También ha recordado que el plan de autoprotección en Fallas depende del cuerpo municipal de bomberos y de la Policía Local, por lo que ha pedido "por favor" que sean ellos quienes "expliquen cuales son las necesidades, aforos y capacidades" porque, según ella, "eso no lo puede decir la Policía Nacional".

Respecto a si hay tiempo de reacción para adoptar nuevas medidas, al estar ya en el principal fin de semana de afluencia de público a las fiestas, ha destacado que la movilización de las policías Nacional y Local es "total" durante las Fallas, con hasta 6.000 efectivos. Por otro lado, ha recordado que las salidas de viajeros por las calles Bailén y Alicante aledañas a la estación se producen "desde el 1 de marzo", como también se hizo "el año pasado".

Sobre otras posibles medidas, ha planteado que "el organizador de esta fiesta", al Ayuntamiento, debería valorar la posibilidad de establecer controles en el entorno de la plaza, "como se hace en otras ciudades" durante grandes eventos, aunque ha remarcado que no es algo que se haya valorado en la Junta Local de Seguridad de mediados de febrero ni "ha sido puesto encima de la mesa en ningún momento" por el gobierno municipal. "Las propuestas las tienen que abordar los expertos", ha insistido al ser preguntada por una propuesta en esta línea que realizó Compromís per València.

Al ser cuestionada por si la polémica de esta semana hace necesario reflexionar sobre la dimensión que están alcanzando las Fallas, Bernabé ha contestado: "Sin duda alguna".