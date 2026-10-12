Bernabé pone en valor a la Guardia Civil como "institución garante del funcionamiento de la democracia"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido junto al general jefe de la VI Zona, José Antonio Fernández de Luz, los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil. - DELEGACIÓN GOBIERNO CV

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha puesto en valor a la Guardia Civil como la "institución que es garante del funcionamiento de nuestra democracia y un pilar fundamental de nuestra convivencia, defensora de nuestras libertades y salvaguarda de la seguridad en cada rincón de nuestra tierra".

Bernabé ha presidido junto al general jefe de la VI Zona, José Antonio Fernández de Luz, los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil que se han celebrado en la Marina Norte de la ciudad de València.

En estos actos, la delegada ha hecho un reconocimiento público a la Benemérita, que ha hecho extensivo "a los casi 8.100 "hombres y mujeres que la Guardia Civil tiene desplegados en el 95 % del territorio valenciano".

Bernabé también ha dedicado una mención especial a los municipios afectados por la dana de 2024, cuyo segundo aniversario se cumplirá este 29 de octubre, y ha destacado "el sacrificio y entrega abnegados de los y las más de 5.200 agentes de la Guardia Civil que intervinieron en una de las mayores catástrofes sufridas en la Comunitat Valenciana, y que también afectó al cuerpo".

Además, la delegada del Gobierno ha recordado el impacto de los daños de la dana en los cuarteles de Paiporta, Alfafar, Chiva, Llombai, Requena, Benaguasil, Buñol y Utiel. Un total de ocho acuartelamientos de la provincia de Valencia a los que el Gobierno de España ha destinado una inversión de más de 6,6 millones de euros para su reconstrucción y reparación.

Por otra parte, Bernabé ha puesto en valor la labor de "los más de 250 hombres y mujeres de los equipos Viogen y Emume (Mujer-Menor) de la Guardia Civil que cada día se dedican a combatir la violencia de género. Agentes que salvan vidas y que se responsabilizan y hacen el seguimiento de casi 8.000 mujeres víctimas de la violencia machista en la Comunitat".

Y ha añadido que "para ser justos, el reconocimiento tiene que hacerse extensivo a todas las mujeres y los hombres que diariamente trabajáis para garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad". En este sentido, la delegada del Gobierno ha incidido en el trabajo realizado por el Seprona, la Agrupación de Tráfico o el Equipo @, entre otras unidades, "que demuestran la altísima cualificación técnica de la Guardia Civil y su incansable capacidad de adaptación frente a nuevas y complejas formas de criminalidad".

MÁS DE 8.000 AGENTES

La Comunitat Valenciana dispone de 8.081 agentes de la Guardia Civil. Así, desde el año 2019 hasta hoy, el número de guardias civiles que prestan servicio en la Comunitat ha crecido un 16,6%, lo que supone en números totales 1.149 guardias más.

En esta jornada también se han otorgado una encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; tres cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco; cinco cruces de la orden del Mérito del cuerpo de la Guardia Civil con distintivo Blanco a personas ajenas al cuerpo; y 23 cruces de la Orden del Mérito del cuerpo de la Guardia Civil con distintivo Blanco. Bernabé ha felicitado a todos los galardonados al tiempo que ha agradecido su trabajo y profesionalidad.