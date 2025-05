Bernabé rechaza valorar las decisiones judiciales sobre la dana pero lamenta que por Mazón "no podemos pasar página"

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha rechazado este martes valorar las últimas decisiones judiciales relacionadas con la gestión de la dana del 29 de octubre, pero ha lamentado que, casi siete meses después de la riada, "el máximo responsable de esta comunidad todavía hoy no ha dicho dónde estaba, qué estaba haciendo y cuál era su grado de preocupación el día más catastrófico de esta comunidad hasta las 20.28 horas". Así, lamentado que "no podemos pasar página".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en la inauguración del Congreso de CCOO PV, al ser preguntada por las últimas decisiones judiciales en relación con la gestión de la dana, entre ellas, la de la Audiencia de Valencia que ha confirmado la inadmisión de la querella interpuesta por Hazte Oír contra la propia delegada y que ha avalado el trabajo de la jueza de Instrucción de Catarroja.

Así, Bernabé ha indicado que "siempre" ha intentado mantenerse en las valoraciones políticas y no en las judiciales en este tema porque a las administraciones les corresponde "hablar en el ámbito de las responsabilidades políticas.

"Hemos visto y hemos conocido por testimonios, por llamadas, por registros de llamadas, por mensajes de WhatsApp, que en las horas críticas, cuando ya había miles de llamadas colapsando el 112, anunciando que había personas que estaban sufriendo gravemente y que corría riesgo su vida, el presidente no le cogió el teléfono a la máxima responsable de Emergencias hasta en tres ocasiones", ha expuesto.

A su juicio, "estas son las cuestiones que hay que valorar políticamente". "Yo no voy a valorar el ámbito judicial, creo que es un proceso que hay que dejarlo en manos de quienes están trabajando" y "respetar, cosa que parece que hay siempre un ruido de fondo al respecto de todas aquellas personas que no dicen lo que unos no quieren que digan", ha expresado.

Sin embargo, ha insistido en que "el pueblo valenciano está esperando que el máximo responsable de esta comunidad diga con dignidad qué estaba haciendo el día 29 de octubre hasta las 20.28 horas".

"Mientras no lo sepamos, aquí el problema que tenemos es que no podemos pasar página y que otra vez, y vuelvo a insistir, solo hay una persona que puede poner solución a esto", ha afirmado y ha apuntado al "cónclave" que va a celebrar el PP como "ocasión de oro". Ahí tiene, según ha sostenido, "una oportunidad para darle la esperanza, la luz y sobre todo la tranquilidad y la paz que necesita el pueblo valenciano".

Asimismo, preguntada por la decisión de la jueza instructora de solicitar la copia íntegra de la entrevista del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, en el programa 'Salvados', igualmente no ha entrado a valorarla porque forma parte de la investigación judicial.

Pero ha añadido: "Es verdad que hay dos mensajes que yo he escuchado en esa entrevista: uno referido a cómo trataban con el presidente de la Generalitat sobre el contenido del ES-Alert y otro que parece que había conocimiento sobre lo que estaba pasando en Chiva y que no se comentó en el Cecopi. Pero eso es algo que lo hemos escuchado todos y todas en un programa de televisión de ámbito nacional", ha concluido.