Bernabé reprocha que Catalá se implique "a regañadientes" en la regularización de migrantes "tarde y mal"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que "todo el mundo" está apoyando la regularización extraordinaria de personas migrantes, pero la alcaldesa de València, María José Catalá, "ha decidido quedarse sola" y "ahora a regañadientes lo hace tarde y mal".

"Como siempre, a la señora Catalá se le atasca la gestión", ha aseverado Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, después de que la alcaldesa avanzase este martes que destinaría más de un millón de euros a reforzar el personal municipal que trabaja en este proceso y que reclamará el importe al Gobierno central.

Bernabé ha indicado que le "da mucha pena" porque la alcaldesa "se ha quedado sola" ya que "aquí está todo el mundo remando y apostando por una regularización que tiene el apoyo y el consenso de la mayoría".

La delegada ha lamentado que "hay gente que ha decidido estar con la gente que está en el lado equivocado de la historia y con la gente que está en excluir y en boicotear algo que es de la mayoría".

En ese sentido, ha subrayado que "esta regularización no es del Gobierno de España, es una regularización de un país que ha apostado desde la Conferencia Episcopal a la CEOE". "¿Les va a pedir a ellos también que lo paguen? ¿Se lo va a pedir a todos?", se ha preguntado Bernabé.

"No, es que esto es una cosa de todos y de todas, de todas las entidades que están colaborando, que están trabajando, que están apostando, de los ayuntamientos y de las administraciones que están reforzando todas sus plantillas para un objetivo común que los hace mejor y más fuertes como país. Y hay una señora que ha decidido quedarse sola. Ahora a regañadientes lo hace tarde y mal. Como siempre, a la señora Catalá se le atasca siempre la gestión", ha zanjado.