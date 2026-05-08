Bernabé resalta el ritmo "imparable" de las obras del canal de acceso con una inversión de medio millón de euros al día

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (c), y el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig (d), durante una visita a las obras del Canal de Acceso, a 8 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que las obras del canal de acceso avanzan con un ritmo de ejecución "imparable" e "incontestable", que supone "una inversión de medio millón de euros al día".

Pilar Bernabé ha visitado este viernes las obras del canal de acceso en el barrio de Malilla junto al comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig. La actuación tiene una inversión prevista de 665 millones de euros y su finalización se prevé en 2029.

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha destacado que "más de 450 personas están trabajando diariamente en la obra del canal de acceso de la ciudad de València", con una inversión media de 12 millones de euros al mes.

Los próximos hitos de esta actuación serán "terminar todo lo que sería la parte de las losas hasta el puente de Pérez Galdós, llamado Escalestric", para finales de verano, y a partir de ese momento trasladar las vías para poder hacer la otra parte donde ahora están las vías".

En concreto, durante abril se ha continuado con la ejecución de pantallas en el canal de acceso, de las losas superiores del canal y de las columnas de cada recinto. Para continuar con la ejecución de los muros pantalla y losas de cubierta en el entorno del puente de Giorgeta, se debe desmontar la pasarela de Iturbi.

Por ello, se está construyendo la pasarela provisional en la calle Almudaina con calle Oltá, que sustituirá a la de Iturbi. Paralelamente, se están llevando a cabo los trabajos de entronque del colector nuevo con el existente (zona del cruce de calle de Vicente Marco Miranda y Av. Fernando Abril Martorell). Posteriormente se realizarán los trabajos de montaje de vigas prefabricadas sobre la cámara existente, con el fin de restituir la calle.

CONVIVENCIA CON EL TRÁFICO FERROVIARIO Y LOS VECINOS

"Esta envergadura lo estamos compatibilizando con el tráfico de 300 trenes diarios que entran a la ciudad de València mientras estamos desarrollando todas estas obras", ha apuntado Pilar Bernabé.

Además, la delegada ha reconocido que "los vecinos y las vecinas de Malilla están conviviendo en estos momentos con unas obras que interfieren en sus vidas", pero ha asegurado que "se está trabajando en todos los niveles para que las molestias sean las mínimas posibles".

"Estamos intentando poner la pasarela por las noches para no tener que cortar el tráfico, para intentar que sea lo más fluido posible y trabajando en los niveles de limpieza y de acción vecinal para que sean lo menos molestas posible", ha dicho.

REIVINDICA EL CORREDOR VERDE

Durante su visita, la delegada del Gobierno ha reivindicado que el entorno donde se están ejecutando las obras del canal de acceso se convierta en el futuro bulevar verde García Lorca porque "es lo que quiere la inmensa mayoría de los vecinos".

"Hay una recogida de firmas por parte de los vecinos y las vecinas de los barrios del sur, que llevan décadas esperando quitar los trenes para tener una gran zona verde, para tener un espacio que pueda ser el otro gran río del Jardín del Turia", ha señalado Bernabé, antes de criticar la "militancia extrema del coche" de Catalá, que "quiere sustituir los trenes por coches".

LIMPIEZA

La obra tiene diariamente dedicada a labores de riego y barrido una cuba y dos barredoras. Estas máquinas, de forma continua y diaria, de lunes a viernes, barren las calles y los accesos a la obra y riegan los accesos, la propia traza de la obra y en algún caso, las calles colindantes.

Además, semanalmente, los miércoles y jueves de todas las semanas, se realiza, mediante un equipo de cuba externo, un riego con agua a presión y cepillado, de las calles Oltá, Isla Formentera y varios tramos de Carretera de Malilla.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Bernabé ha subrayado el "esfuerzo y el trabajo" que el Gobierno de España viene realizando en la construcción del Corredor Mediterráneo. "Hoy en la Comunitat Valenciana el 100% de las obras del Corredor Mediterráneo están en marcha. Cuando llegamos al gobierno apenas estaba en marcha el 50%", ha recordado.

Así, la delegada también ha destacado que el Gobierno está trabajando en otras obras que "van a ver también la luz muy pronto". "En los próximos meses veremos obras tan importantes como el bypass ferroviario que tenemos entre Almusafes y el puerto de València, que va a aliviar mucho también el tráfico de los municipios al sur de València, cosa que quitará aproximadamente más del 40% del tráfico ferroviario en esas vías".

Bernabé se ha referido a la estación intermodal de Fuente San Luis, "que se va a convertir en la intermodal ferroviaria más importante de Europa", y la segunda vía con el ancho mixto en Castellón, "que también va a favorecer esa conexión que tenemos prevista de las tres capitales de provincia en alta velocidad antes de que pueda acabar el 2027". Igualmente, ha mencionado la conexión del Puerto de Sagunto con el Corredor Mediterráneo y las obras de Valencia-La Encina.

La delegada ha indicado que los avances en el Corredor Mediterráneo se producen "en contra del PP" y ha cargado contra "el interés partidista" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que "obligó" a sus integrantes "a votar en contra de la propuesta socialista de poner obras tan importantes como el canal de acceso en las obras estratégicas del Plan Transeuropeo del Transporte para poder tener una fecha límite que fuera el 2030".

CRÍTICAS POR NO INVITAR A LA ALCALDESA

La visita de la delegada y el comisionado ha suscitado críticas por parte de la alcalde de València, María José Catalá. La primera edil ha lamentado que no se le ha invitado ni informado de ese acto y ha dicho que "no es la primera vez que pasa". "No nos parece de recibo ni institucionalmente leal que a una obra que cofinanciamos tres administraciones se haga una visita sin informar a dos" de ellas, ha criticado.

Respecto al túnel pasante, la primera edil ha apuntado también que le gustaría que en el consejo de administración de Parque Central se expresara "un compromiso" sobre la financiación de esta obra y sobre su ejecución. "Se trata de hacer un túnel pasante de verdad, el proyecto original y no un trampantojo", ha manifestado.

La delegada del Gobierno, preguntada por si se ha invitado a la alcadesa, ha defendido que "las visitas que quiera hacer cualquier institución son libres". "Yo entiendo que Catalá no monte ella visitas a obras que está poniendo en marcha y en las que está invirtiendo el gobierno de España, pero ella puede visitar todas las veces que quiera y enseñarle a los valencianos y a las valencianas el gran esfuerzo que el Gobierno de España está haciendo en la ciudad de València. Puede hacerlo tantas veces como quiera", ha añadido.

SERRERÍA

Por otro lado, preguntada por el soterramiento de las vías de Serrería, Bernabé ha remarcado que el Gobierno "no va a tener ningún problema en que el Ayuntamiento tenga los desarrollos urbanísticos que considere, siempre que aporte la cantidad tal como lo contempla la ley y que los agentes urbanizadores asuman las cargas que les correspondan".

A su juicio, Catalá "busca cualquier excusa para intentar confrontar con el Gobierno", cuando la inversión que el Ejecutivo está haciendo en València "es la mayor inversión que se ha hecho por parte de un Gobierno en las infraestructuras ferroviarias de esta ciudad".

La delegada ha pedido que el Ayuntamiento "plantee proyectos que sean viables" y ha apuntado que "sería bueno que puedan entrar los trenes" en los túneles "porque es una cosa que favorece la circulación". "Y, sobre todo, también que no podemos parar una obra tan importante como es la del Corredor Mediterráneo", ha subrayado.