Bernabé sobre el retraso del curso en centros de la dana: "Es marca de la casa de la Generalitat, llegan tarde a todo"

Niños jugando en un parque por no haber empezado el colegio por las obras con retraso, tras una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado, respecto al retraso en el inicio del curso escolar en algunos centros de la zona afectada por la dana, que "es un poco la marca de la casa de la Generalitat Valenciana desgraciadamente: llegan tarde a todo".

Así lo ha aseverado la representante de la administración central, que este martes ha visitado la localidad de Catarroja, al ser preguntada por los medios por el retraso de algunos días en centros escolares como los de Massanassa debido a ajustes en las aulas prefabricadas.

Bernabé ha trasladado todo su "cariño y afecto" a los padres y las madres que en estos días inician el curso "con más dificultades" de las que ya tienen habitual las familias, y ha lamentado que "no pueden llevar a sus hijos a los centros en las condiciones adecuadas o en tiempo y forma tal y como tenían previsto hacerlo".

"Esta es un poco la marca de la casa de la Generalitat Valenciana desgraciadamente y es que llegan tarde a todo. Llegan tarde a todo. Llegó tarde Mazón, llegó tarde el Consell en su conjunto, llegan tarde al inicio de curso a poner en marcha todas las infraestructuras que necesitan... Pues sí, llegan tarde", ha enumerado.

Y aquí ha criticado que, "lejos de buscar fórmulas para mejorar y para avanzar", el conseller de Educación, José Antonio Rovira "tiene intervenciones que hablan de cosas tan, digamos, ajustadas a la realidad y necesidades del momento de las familias como ETA", ha ironizado.

"DISTRAER"

Para Pilar Bernabé, el anuncio del conseller sobre la modificación del currículum de la asignatura de Historia para que el alumnado estudie el terrorismo de esa banda pretende "distraer".

"De lo que tiene que hablar el conseller de Educación, con todos mis respetos, en la Comunitat Valenciana en el inicio de curso es de sus obligaciones, y no sacar ahora temas simplemente por distraer o por no hablar de lo que es su competencia", ha espetado.

Y ha concluido: "A mí me gustaría que las familias puedan cuanto antes volver a la normalidad que todos estamos ansiando y en las cuestiones que tienen que ver con las competencias de la Generalitat, pues que se pongan manos a la obra, que a veces no va tanto de anuncios y de buscar el tacticismo electoral, sino de cumplir con lo que los ciudadanos necesitan en su diaria".